Ételek, amelyekben több a fehérje, mint a tojásban

A fehérjék alapvető tápanyagok, amelyek segítenek a testünknek az izomszövet építésében, illetve a hormonok és különféle antitestek termelésében. Fehérjét nem csak az állati eredetű forrásokból, tehát húsból, halból, tojásból vagy tejből lehet bevinni.vagy még többet. A zöldségek és a gabonák között is van olyan, ami sok fehérjét tartalmaz, de a diófélék, olajos magok, a bab, illetve az egyéb hüvelyesek is gazdagok ebben a tápanyagban. Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy sok növényi fehérjeforrás elveszíti a tápértékének jó részét, ha feldolgozott élelmiszerekbe kerül. Az alábbiakban a WebMD cikke alapján mutatunk néhány fehérjedús növényi táplálékot, hogy ne csak a tojás ugorjon be, ha szóba kerül a proteinbevitel családunk, barátaink, ismerőseink körében.