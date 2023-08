A fruktóz, azaz a gyümölcscukor a gyümölcsökben és zöldségekben, valamint a gyümölcsökből készített szirupokban is nagy mennyiségben megtalálható egyszerű cukor. A répacukornak körülbelül 50 százalékát teszi ki, ez ugyanis glükóz- és fruktózmolekulákból áll. Édesebb a répacukornál, ezért kevesebb kell belőle, ráadásul az előállítása is viszonylag olcsó, így az élelmiszeripar is nagyobb mennyiségben használja, például magas fruktóztartalmú kukoricaszirup formájában.

Gyümölcs és gyümölcscukor

Elsőre jól hangzik, hogy egy olyan anyaggal édesítsünk, amelyik természetes formájában a gyümölcsökben, zöldségekben is megtalálható, hiszen az aligha vitatható, hogy ezek egészségesek. Igen ám, de ha a gyümölccsel, zöldséggel együtt esszük meg annak fruktóztartalmát, akkor a viszonylag kevés fruktóz mellett kapunk jó adag élelmi rostot, és számos vitamint, ásványi anyagot, és antioxidáns tartalmú vegyületet is. Ebben a formájában nincs vele komoly gond.

Nagyobb bevitel esetén a fruktóz is komoly bajt okozhat. Fotó: Getty Images

Ha azonban iparilag előállított fruktózzal édesítjük az ételeinket, akkor általában jóval több fruktózt viszünk be a szervezetünkbe, mintha egyszerűen megennénk egy szem gyümölcsöt. „A fruktózzal az a legnagyobb baj, hogy a májban hasznosulva, túlzott fogyasztás esetén megterhelheti ezt a szervet, és kedvezőtlen hatása lehet a szénhidrát- és zsíranyagcserére” – mondta el a fruktózról szakértőnk, Soltész Erzsébet dietetikus.

„A túlzott fruktózfogyasztástól megemelkedhet a vér triglicerid-szintje, egyik tényezőként hozzájárulhat az úgynevezett metabolikus szindróma kialakulásához. Ez egy komplex tünetegyüttes, amelybe az elhízás, különösen a veszélyes hasi elhízás, a zsigeri zsír mennyiségének növekedése, a kóros koleszterinprofil, a szénhidrát-anyagcsere károsodása ugyanúgy hozzátartozik, mint a magas vérnyomás” – tette hozzá a szakértő. A túlzott fruktózfogyasztás a húgysavszintet is megnövelheti, ami a köszvény rizikóját hordozza magában.

Még mindig sok élelmiszer tartalmazza

Korábban a fruktózt a cukorbetegeknek is gyakran ajánlották „biztonságos” édesítőszerként, mivel lassabban emeli meg a vércukorszintet, mint a répacukor. „Ma már nem létezik az úgynevezett diabetikus élelmiszerek kategóriája, de régebben ezeket a cukorbetegeknek kifejezetten ajánlott élelmiszereket is sokszor édesítették fruktózzal” – mondta dietetikus szakértőnk. A „diabetikus” jelölés ugyan eltűnt, a fruktóz azonban velünk maradt. Különösen a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup (High Fructose Corn Syrup, HFCS) számít a feldolgozott élelmiszerek népszerű édesítőjének, főként gazdaságos előállítása miatt.

A túlzott fruktózfogyasztás is veszélyes lehet Soltész Erzsébet dietetikus szerint. Fotó: Fülöp Máté

Már csak ezért is érdemes gondosan végigolvasni egy-egy élelmiszer összetevőinek listáját, hiszen ebben a felsorolásban jelölni szokták, ha a terméket ezzel az édesítővel ízesítették – ebben az esetben legyünk nagyon mértékletesek a fogyasztásában. Jó, ha az édesítésre szolgáló szirupokat, például az agavészirupot, juharszirupot, almaszirupot, sőt, még a fruktózt jelentős mennyiségben tartalmazó mézet is mértékkel fogyasztjuk. Bár ez utóbbi édesítőszer természetes mivolta, és a benne levő vitaminok, ásványi anyagok miatt a jobb cukorhelyettesítők közé tartozik, ez nem jelenti azt, hogy korlátlan mennyiségben ehetnénk belőle.