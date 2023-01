Akiknek nem ajánlott napi egy csésze kávénál több

Kutatók nemrégiben arról számoltak be, hogy a súlyos hipertóniával küzdőknek nem ajánlott napi egy csésze kávénál többet inniuk, ellenkező esetben kétszeresére nőhet náluk a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kockázata - számolt be egy, a Journal of the American Heart Association című folyóiratban megjelent tanulmány eredményéről a Healthline.

A kávézás sokaknak nem csak egy szokás, hanem kihagyhatatlan napi szertartás. Fotó: Getty Images.

A kutatók a súlyos hipertóniánál 160/100 Hgmm-es vagy annál magasabb értékeket határoztak meg. Fontos azonban tudni, hogy a súlyos magas vérnyomásnak is vannak fokozatai és típusai. A Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelvei szerint 2. fokozatú (középsúlyos) hipertónia akkor áll fenn, ha a szisztolés érték 160-179 Hgmm között alakul, vagy a diasztolés érték 100-109 Hgmm közötti. Harmadik fokozatú (súlyos) hipertónia esetén a szisztolés érték meghaladja a 180 Hgmm-t, de akkor is ez az állapot áll fenn, ha a diasztolés érték 110 Hgmm vagy annál magasabb.

Az említett tanulmányhoz a kutatók közel 6600 japán közösségben élő férfit és több mint 12 ezer nőt vizsgáltak: életkoruk a kutatás kezdetén 40 és 79 év között alakult. A majdnem két évtizedes utókövetés során a szerzők 842 szív- és érrendszeri megbetegedéssel összefüggésbe hozható halálesetet dokumentáltak.

Nem tilos a kávé, de mértéket kell tartani

Megállapították, hogy míg napi egy csésze kávé elfogyasztása nem járt együtt a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás megnövekedett kockázatával, addig napi két vagy annál több csésze már igen. A súlyos hipertóniában szenvedőknél ugyanis kétszeresére növelte a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kockázatát, szemben azokkal, akik e csoport tagjai közül egyáltalán nem ittak kávét.

A zöld tea esetében ugyanakkor a kutatók nem észlelték ezt a hatást, még azoknál sem, akik egy csésze kávé után zöld teát is fogyasztottak - pedig mindkét ital tartalmaz koffeint. Az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) szerint 8 uncia, vagyis körülbelül 2,3 dl zöld vagy fekete tea 30-50 mg koffeint tartalmaz, míg 8 uncia kávé – elkészítéstől függően – körülbelül 80-100 milligrammot.

Lehetséges egészségügyi előnyök

"A kávé jótékony hatása leginkább gyulladáscsökkentő képességében mutatkozik meg: csökkenti az ereket érő oxidatív stresszt, ugyanakkor javítja az inzulinérzékenységet és segíti a zsír felszívódását a gyomorból" - nyilatkozta a Healthline-nak Guy L. Mintz, a New York-i Sandra Atlas Bass Szívkórház igazgatója. Korábbi kutatások kimutatták, hogy napi egy csésze kávé az egészséges embereknél hozzájárulhat a szívroham és a stroke megelőzéséhez, és segíthet csökkenteni bizonyos krónikus betegségek, például a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát.

"A súlyos hipertóniában szenvedők viszont nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, mégpedig azért, mert a koffein – az erek összeszűkülését előidézve – további vérnyomás-emelkedést okoz" - tette hozzá Mintz. A szervezetünkbe bevitt koffein mennyisége egyebek mellett befolyásolhatja alvási szokásainkat is, beleértve az alvásmennyiséget. A kevesebb alvás pedig összefüggésbe hozható a szívinfarktus, valamint a szív- és érrendszeri eredetű halálozás fokozott kockázatával.

