A tyúk- vagy a kacsatojás egészségesebb?

Szerencsére azzal a tévhittel, hogy nem szabad sok tojást enni, már leszámolt az orvostudomány - nem igaz, hogy rosszat teszünk vele a szívünknek. Persze, valóban bőven van benne koleszterin, de egészséges emberek napi egy-két tojást bátran megehetnek anélkül, hogy ez negatív hatással lenne az egészségükre. A tyúk- és kacsatojásban is sok az egészséges zsiradék, ráadásul antioxidánsokban is gazdagok, ezért számos módon hasznosak a szervezetnek.

A kacsatojásban több a tápanyag

Mivel a kacsatojás mérete nagyobb, több benne a fehérje - egy kacsatojásban 9 gramm található, míg egy tyúktojásban 6. Omega 3-zsírsavban is gazdagabbak, ezért segíthetnek legyőzni a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, és az immunrendszerre is nagyszerű hatással vannak. A kacsatojásban a D-vitamin is több, ami hasznos a vércukorszint, illetve a csontok egészsége szempontjából, és a kolintartalma is magasabb - ez a máj és az agy működését támogatja.

A kacsa- és a tyúktojás is egészséges

A kacsatojásban több a zsír, a kalória és a koleszterin

A fentiek oka szintén a kacsatojás nagyobb mérete - egy darabban körülbelül 130 kalória, 9 gramm zsír és 600 milligramm koleszterin van, míg a tyúktojás darabja körülbelül 70 kalóriát, 5 gramm zsírt és 186 milligramm koleszterint tartalmaz. Ettől még a kacsatojás nem lesz kevésbé egészséges, ugyanakkor ha nagyobb mennyiségben fogyasztanánk, nem árt tisztában lenni a számokkal.

A tyúktojás alkalmasabb mindennapi fogyasztásra

A tyúk- és a kacsatojásnak is megvannak a maga előnyei, de mindennapi fogyasztásra előbbi jobb ötlet. Olcsóbb, kevesebb benne a kalória és a koleszterin. A kacsatojás viszont alkalmanként fogyasztva nagyon is hasznos és egészséges választás, tehát együk bátran, ha tehetjük - de mértékkel.

