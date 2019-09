5 étel, amely megzavarja a hormonokat

Tejtermékek

A tej és a tejtermékek megzavarhatják a hormonjainkat függetlenül attól, hogy laktózérzékenyek vagyunk-e vagy sem. Gondoljunk csak bele: egy emlősállat tejét visszük be a szervezetünkbe, aminek a testében saját hormonok működnek, majd a tejébe is bekerülnek. Ha rendszeresen fogyasztunk ilyen élelmiszereket, hormonháztartásunk könnyen összezavarodhat.

Cukor

Tévhit vagy van valóságalapja annak az állításnak, hogy a cukor okozza a cukorbetegséget? Részletek itt.

A cukortól megváltozik az úgynevezett szexuál hormonkötő fehérje, az SHBG szintje, pontosabban alacsonyabb lesz tőle. Így nem tudja megkötni a vérben a tesztoszteront és az ösztrogént, ezáltal ezek szintje megemelkedik. Emellett a magas cukorbevitel hozzájárul a túlsúly kialakulásához is, ezáltal fokozza a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

Sztívia

Sokan a cukor egyik egészséges helyettesítőjeként tekintenek a sztíviára, érdemes azonban fenntartásokkal kezelni ezt az elképzelést. Egyelőre nem tisztázott például, hogy milyen hatással van a hormonrendszerre. A Mindbodygreen azt írja, a sztíviát korábban afogamzásgátlásegyik eszközeként tartották számon. Bár javasolt inkább valamilyen megbízhatóbb módszert keresni erre a célra, azért azt ne felejtsük el, hogy lehetséges, hogy az édesítőszer hatással van a hormonrendszerünkre.

A sztívia hormonrendszerre gyakorolt hatásai egyelőre nem tisztázottak

Szója

Az ösztrogénhez hasonló a kémiai felépítése, éppen ezért összezavarhatja szervezetünket a szója. Reprodukciós és hormonális problémák egész sorát indíthatja el, amibe beletartozik az abnormális sejtnövekedés, sőt, akár a mellrák is. Ha ez utóbbi állítást fenntartásokkal is kezeljük, akkor legalább annyit fogadjunk el az ezt hangoztató tudósok álláspontjából, hogy a szója kémiai szerkezete révén tényleg megtévesztheti a hormonrendszerünket. Így fordulhat elő többek között az is, hogy testünk azt hiszi, elég magas az ösztrogénszintje. Ezért csökkenti annak termelését, emiatt szép lassan az ovuláció is leállhat.

Vörös húsok

A túl sok vörös hús fogyasztása sem tesz jót, főleg a policisztás ovárium szindrómával (PCOS) küzdő nőknek nem. A Massachusetts-i Egyetem kutatóinak egy tanulmánya szerint a vörös húsok rendszeres fogyasztása a cukorfogyasztás kapcsán már említett SHBG-szint csökkenéséhez vezethet.

