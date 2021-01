Időszámításunk előtti 5. században nem tartották bárdolatlanságnak a nyilvános szellentést. Hippokratész (Kr.e. 460-377) vélekedése szerint az a legjobb, ha a szellentés durrogás és zaj nélkül történik, ám jobb, ha hangosan tör ki, mint ha elfojtjuk.

Mitől szellentünk?

Tipp Egy átlagos felnőtt naponta nagyjából húsz alkalommal szellent. Hogy megelőzhessük a kellemetlen helyzeteket, nem árt jobban megismerni a testünket. Tippekért ide kattintson! h i r d e t é s

Amikor az emésztőtraktusban (a gyomorban, vagy a tápcsatorna alsóbb részeiben) nagyobb mennyiségű gáz gyülemlik fel, bélgázosság (flatulencia) alakul ki. A fölösleges gáz a szájon (böfögés) vagy a végbélnyíláson távozik (ezt a köznyelv, szellentésnek, az orvosi nyelv flatusnak hívja); illetve a tápcsatorna falán keresztül felszívódik a vérbe, majd a tüdőn keresztül kilégzésre kerül.

A levegő is gáz, ami a táplálékkal lenyelhető. Kis mennyiségű levegő lenyelése normális, egyes emberek azonban önkéntelenül is nagy mennyiséget nyelnek le (aerofágia), főleg, amikor szoronganak. A lenyelt levegő nagy része később böfögéssel távozik, a gyomorból csak kevés kerül át az emésztőrendszer többi részébe. Sok levegő lenyelése teltségérzetet, erőteljes böfögést okoz; vagy a levegő a végbélnyíláson át távozik. Az emésztőrendszerben található baktériumok is lebontanak (metabolizálnak) egyes gázokat.

A gyakori haspuffadás akár betegségek jele is lehet. Fotó: Getty Images

A táplálék bakteriális lebontása során hidrogén, metán és szén-dioxid keletkezik, főleg bizonyos ételek, például babfélék és káposzta fogyasztása után. Azok, akiknél valamelyik cukrot lebontó enzim hiányzik, szintén nagy mennyiségű gázt termelnek az adott cukrot tartalmazó étel fogyasztásakor. Szinte mindenkiben kialakul bizonyos fokú szélszorulás, aki sok fehérjét vagy gyümölcsöt eszik. Az egészséges ember naponta több mint 10 alkalommal ereszt ki gázokat a végbélnyílásán, szélszoruláskor azonban a gázok távozása gyakoribbá válik. A végbélnyíláson távozó gáz lehet szagos vagy szagtalan.

Milyen betegségek tünete lehet a haspuffadás?

Tudta-e? Tudta, hány rokon értelmű szóval lehet néven nevezni?

Fingik, poszogat, posszant, pusszant, süllent, kanyarázik, békára ült, eleresztette a pap tyúkját, hazagondol, rohad a bele, repeszti a gyolcsot, megrepedt a szívhólyagja, elfakadt az epéje, bödörög, kekszel, durrant, pufogtat, pukizik, puksizik, púzik, purcant, purcil, ereget, rittyen, rotyogat, rotyogtat, durrogat, ereszt, puskázik, elszólja magát, szelel, büzint, korcogtat, görényez, békegalambot ereget, felrázta az abroszt, kiereszti a fáradt gőzt, maga alá morfondírozik, trombitál, szuszog hátul.

Has-puffadást illetve nagy mennyiségű gáztermelődést okozhat laktáz-hiány, trópusi sprue, hasnyálmirigy-elégtelenség, reflux-betegség, fekélybetegség, ételallergia, lisztérzékenység, a vékonybél bakteriális túlburjánzása (kontaminált vékonybél szindróma), giardia vagy entamoebafertőzésutáni állapot, gyulladásos bélbetegségek (IBD), kedélybetegség.

Irritábilis bél szindrómában nem termelődik sok gáz, bár a normális mennyiségű gáz továbbítása megváltozhat. A szélszoruláshoz gyakran társul hasifájdalomés felfúvódás, az ezek közötti pontos kapcsolat azonban nem teljesen ismert. Egyes emberek különösen érzékenyek az emésztőrendszerben felgyülemlett gázokra, míg mások nagy mennyiséget viselnek el panaszok nélkül. Görcsös hasi fájdalomban szenvedő csecsemőkből néha nagy mennyiségű gáz távozik. Nem tisztázott, hogy ezek a gyerekek valóban több gázt termelnek-e, mint a többiek, vagy csak érzékenyebbek rá.

Kezelés

Fel kell deríteni és rendezni a kiváltó okot vagy betegséget. A képződött nagymennyiségű gázt gyógyszeres lekötéssel, vagy a gyomor-bélrendszer mozgását elősegítő gyógyszerekkel lehet csökkenteni, illetve gondolni kell a pszichés állapot rendezésére is. Több rost fogyasztása egyes betegeknél javulást, míg másoknál rosszabbodást vált ki. A számos vény nélkül vásárolható szerben is megtalálható klorofill és a széntabletták a bélgázosságot nem szüntetik ugyan meg, de a kellemetlen szagot enyhítik. Ha a fő problémát a böfögés jelenti, a lenyelt levegő mennyiségének csökkentése segíthet. Ezt azonban nehéz elérni, ugyanis a levegő lenyelésének az emberek általában nincsenek tudatában.

A rágógumi fogyasztásának kerülése, valamint a lassú, megfontolt, nyugodt környezetben végzett étkezés hatásos lehet. Azoknak, akik sokat böfögnek, illetve szellentenek, kerülniük kell a nehezen emészthető ételeket. Az ételek egyenkénti, vagy csoportos kizárásával állapítható meg, hogy melyik étel okozza a problémát. A beteg ezt kezdheti a tejjel és a tejtermékekkel, később folytathatja a friss gyümölcsökkel, majd egyes zöldségekkel és más ételekkel. Olykor a szénsavas italok kerülése is segít.