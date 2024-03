Gyomorkímélő menüajánlat húsvétra

Húsvétkor rengeteg, kevésbé gyomorkímélő étel kerül az asztalra. Gondoljunk csak a sonka, kalács, tojásételekre, majonézes salátákra vagy épp a cukordömpingre, torták és sütemények formájában. Ha nem figyelünk, az ünnepek alatti túlevésnek puffadás és kellemetlen teltségérzet lehet a vége.

A HÚSVÉT A CSALÁDI ÖSSZEJÖVETELEK ÉS KÖZÖS ÉTKEZÉSEK IDEJE IS. FOTÓ: GETTY IMAGES

Gyomorkímélő menü Húsvétra

SONKASALÁTA

Hozzávalók:

Füstölt sonka ízlés szerint 20-30 dkg

Jégsaláta 1 fej

Natúr joghurt 1 doboz

Snidling 1 csokor

Só

Elkészítés:

A jégsalátát apró darabokra vágjuk, megmossuk és egy tálba helyezzük. A snidlinget apróra vágjuk, és összekeverjük a natúr joghurttal, majd egy csipet sót teszünk hozzá. A sonkát apró kockákra vágjuk és lepirítjuk. A sonkát hozzáadjuk a salátához, majd egy kevés sajtot reszelünk a salátánk tetejére.

SAJTOS-SONKÁS CUKKINITEKERCS

Hozzávalók:

1db cukkini, reszelve

3db tojás

petrezselyem (aprítva)

só, bors

3 kanál zabpehelyliszt

1teáskanál olívaolaj

Elkészítés:

A tojásokat egy tányérban felverjük, hozzákeverjük az aprított petrezselymet, a cukkinit és a zablisztet, majd sózzuk, borsozzuk. Egy serpenyőben, olívaolajon kisütjük, mintha csak palacsinta lenne. Forrón megtöltjük vékony szelet sonkával és lapsajttal, feltekerjük és a tekercseket szorosan egymás mellé rakjuk egy tálba, majd 180 fokra előmelegített sütőben10 percig sütjük.

Tipp: a legtáplálóbb ételek egyike a leves, főként, ha sok zöldséggel készítjük el. A tavasz beköszöntével sok friss és zsenge hozzávaló kapható a piacokon, melyeket érdemes mind belefőzni, ráadásul a gyomrot sem terheli meg!

SÁRGARÉPA MUFFIN

Hozzávalók:

170 g teljes kiőrlésű tönkölyfinomliszt

2 teáskanál őrölt fahéj

2 teáskanál sütőpor

2 evőkanál méz

70 ml kókuszolaj

1 teáskanál vaníliakivonat

100 ml tej

2 db tojás

120 g sárgarépa (reszelt)

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 170°C-ra. Tegyük a lisztet egy nagyobb tálba, adjuk hozzá a fahéjat és a sütőport, majd keverjük össze. Egy másik tálban keverjük ki a mézet, az olajat, a vanília kivonatot, a tejet és a tojást. A két tál tartalmát öntsük egybe, tegyük hozzá a reszelt répát és addig keverjük, míg egy masszát nem kapunk. Töltsük a tésztát 6 muffin formába, majd tegyük a sütőbe, ahol 20-25 percig süssük.

Viszlát puffadás: mit tehetünk még magunkért?

Ha étkezést követően, főként nagyobb mennyiségű vagy nehéz, zsíros ételek után tapasztaljuk a kellemetlen teltségérzetet vagy puffadást, akkor elképzelhető, hogy a szervezetünk nem termel elegendő enzimet. Egyes esetekben, jellemzően ünnepi étkezéseket követően az egyébként megfelelő emésztéssel rendelkezőknél is előfordulhat, hogy az elfogyasztott étel mennyisége miatt a normál enzimtermelés nem elégséges, mert a hasnyálmirigy nem tudja előállítani az elfogyasztott ételek gyors megemésztéséhez szükséges mennyiségű, illetve minőségű enzimeket. Ilyenkor az emésztés segítése céljából enzimpótlás jelentheti a megoldást, amely elősegíti a normál emésztési folyamatok visszaállítását, valamint a tünetek enyhülését.

- Fogyasszunk napi 2-3 liter folyadékot! A puffadásos tünetekkel harcolók fogyasszanak napi 2-3 liter folyadékot, így a béltartalom is felhígul és a bélfalat nem irritálja, a bélben könnyebben halad tovább.

- Fejezzük be időben az étkezést! Ne együnk akkor, ha már csak a szemünk kívánja az ételt. Habzsolás helyett együnk lassan.

- Élvezzük az ízeket! Rágjunk meg alaposan minden falatot, és élvezzük ki az ízeket, így megkönnyítjük gyomrunk dolgát, és kevesebb étellel is jól lakunk.