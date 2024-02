Beszédből mutatja ki a véralkoholszintet egy új eszköz

Noha léteznek véralkoholszint kimutatására alkalmas szondák, ezek egyike sem mondható éppenséggel diszkrét megoldásnak az ittasság felmérésére. Mint azonban azt a HVG írja, a torontói Észak-York-i oktatókórház kutatói most új utat találták a részegség kimutatására: gépi tanulással trenírozott algoritmusuk hangminták elemzése révén is képes nagy hatékonysággal felismerni, ha alanya italozott előzőleg.

A kutatócsapat egy kísérletet is lefolytatott az eszközzel, amelynek eredményeiről a Journal of Studies on Alcohol and Drugs című tudományos folyóiratban számoltak be. Összesen 18 férfit vontak be a tesztbe a 21-62 éves korosztályból. Mindannyiuknak fel kellett olvasniuk a vizsgálat reggelén egy angol nyelvtörőt, majd elfogyasztottak egy koktélt, hogy véralkohol-koncentrációjuk leheletből kimutatható szintje elérje legalább a 0,8 ezreléket.

Egy óra szünetet követően félóránként megmérték a kutatók a kísérleti alanyok véralkoholszintjét, illetve újra és újra felolvastatták velük a nyelvtörőt, hangfelvételen rögzítve az elhangzottakat. A kétféle adatgyűjtésre alapozva aztán kidolgozták egy gép tanulási modellt, amely végül 98 százalékos pontossággal fel tudta mérni puszta hangmintákból a részegséget.

