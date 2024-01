Eddig tart, hogy kiürüljön az alkohol a szervezetből

Legyen szó akár autóvezetésről, akár másnapi munkavégzésről, sok esetben fontos kérdés lehet, hogy mennyi időbe telik, mire kiürül a szervezetből a bevitt alkohol. A Cleveland Clinic dr. Jamile Wakim-Fleming hepatológus szakorvost kérte fel, hogy foglalja össze a legfőbb tudnivalókat a téma kapcsán. Elöljáróban annyit érdemes megemlíteni, hogy egyénenként nagyon különböző lehet az alkohol lebontásának üteme, illetve számos tényező befolyásolhatja azt.

Szervezetünk lassan tudja csupán lebontani a véráramba került alkoholt. Fotó: Getty Images

Így halad végig a szervezeten

Amikor az alkohol lebontásáról van szó, a legtöbben alighanem a máj szerepére asszociálnak azonnal. Ez nem is rossz gondolat alapjában véve, ugyanakkor nem ez az egyetlen szervünk, amely részt vesz a folyamatban. Mint arra Wakim-Fleming doktor felhívta a figyelmet, az elfogyasztott szeszesitalok elsőként a gyomorba érkeznek meg. Itt két enzim, az alkohol-dehidrogenáz (ADH) és az aldehid-dehidrogenáz (ALDH) kezdi meg az alkohol lebontását, bizonyos részben meggátolva, hogy az később bejusson a véráramba.

Nagy eltérések lehetnek egyénenként ebben, azaz hogy kinek mennyi ilyen enzimet termel a szervezete. Korábbi tanulmányok arról árulkodnak például, hogy a nők ADH-szintje jellemzően alacsonyabb, mint a férfiaké. Ugyancsak kevesebb ADH termelődik azoknál, akik rendszeresen italoznak, mint azoknál, akik ritkán vagy sosem néznek a pohár fenekére. ADH és ALDH hiányában viszont az alkohol zöme folytatja útját a vékonybélbe, ahol megkezdődik a felszívódása. Magyarán bejut a véráramba, onnan pedig az agyba, kifejtve jellemző nyugtató hatását. A véralkoholszint fogyasztás után nagyjából 60-90 perccel éri el a csúcsát.

A véráramba került alkoholt ezután a máj szűri ki és dolgozza fel. Legalábbis a nagy részét, mintegy 90 százalékát. A fennmaradó egytized a vesék, a tüdő és a bőr közreműködésével távozik, vagyis a vizeleten, a kilélegzett levegőn és az izzadságon keresztül.

Meddig tart mindez?

Nem lehet mindenkire és minden esetre általánosan érvényes szabályt megfogalmazni azt illetően, hogy a bevitt alkohol mennyi idő alatt ürül ki a szervezetből. Fontos számításba venni, hogy mint az az Amerikai Függőségi Központok (AAC) leírásában olvasható, méregtelenítő rendszerünk óránként átlagosan mintegy 15-25 milligramm alkoholt képes lebontani egy deciliter vérből. Eközben egy korsó sör és egy feles pálinka hozzávetőleg 16, két deciliter bor pedig 13 gramm etil-alkoholt tartalmaz. A hepatológus szakember szerint nagyon leegyszerűsítve úgy számolhatunk, hogy az alkohol felezési ideje körülbelül öt óra. Másképpen, szervezetünknek öt órába kerül, hogy megfelezze a véráramban keringő alkohol mennyiségét, és ahhoz, hogy teljesen megtisztuljon tőle, öt ilyen ciklusnak kell lezajlania. Tehát nagy átlagban 25 óra jön ki.

Fontos azonban, hogy a lebontás ütemét számos tényező befolyásolhatja. A nők szervezete jellemzően lassabban dolgozza fel az alkoholt, ahogy a kor előrehaladtával is fokozatosan lelassul a folyamat. Minél kisebb továbbá a testméretünk, adott mennyiségű ital annál inkább megdobhatja a véralkoholszintet, ami szintén lassítja a méregtelenítést. Mindezeken túl pedig a vese, a máj és a gyomor különféle megbetegedései, zavarai is negatív hatással lehetnek erre.

Az eddigiek alapján logikus következtetés az is, hogy nincs garancia arra, hogy italozás után mennyi idővel lehetünk nyugodtak, amennyiben például a rendőrség alkoholtesztet folytat le közúti ellenőrzés során. Általában véve vérvizsgálattal a fogyasztás utáni 12 órában, kilégzési teszttel pedig 24 órán át lehet kimutatni az alkohol nyomait. Nyálból végzett vizsgálat esetén 48 óra, vizeletvizsgálat esetén akár 5 nap elteltével is igazolható, ha valaki alkoholt fogyasztott. Érdekesség továbbá, hogy a hajszálakból még 90 nap után is kiderülhet, ivott-e a tesztalany.

Fél ezrelék már befolyásolja a reflexeket, öt ezrelék felett pedig akár végzetes lehet az alkoholmérgezés – miről árulkodik a véralkoholszint?

Mi a helyzet a kávéval?

Mosakodástól a kávézáson át többféle tipp is él a köztudatban arról, hogyan lehet szükség esetén gyorsan kijózanodni. A szakértő szerint azonban ezek zöme nem több egyszerű urbánus legendánál. Az mindenképpen fontos, hogy sose igyunk éhgyomorra. Ennek oka, hogy amennyiben a gyomor üres, az alkohol gyorsan eljut a vékonybélbe, emiatt a hatása is erőteljesebb lesz. Ha viszont nem üres a gyomor, akkor a benne emésztődő táplálék az alkohol előrehaladását is lassítja, azaz lehetősége nyílik a már említett enzimeknek, hogy lebontsák egy részét. Így aztán a felhörpintett italok sem ütnek be úgymond olyannyira hirtelen és erősen. Ettől függetlenül is azonban a véráramba jutott alkohol lebontása nem megy majd számottevően hamarabb végbe.

Ami a kávét illeti, annak hatása bizonyos tekintetben ellentétes az alkoholéval. Míg ugyanis utóbbi bódít, addig a koffein mint élénkítőszer éberebbé teszt. Ennek ellenére dr. Wakim-Fleming semmi esetre sem javasolja a kettő keverését, így például az energiaitalok alkohollal történő együttes fogyasztását sem. Valójában ugyanis csak annyi történik, hogy kevésbé érezzük tőle az alkohol részegítő hatását, éppen ezért könnyen túlzásba eshetünk vele. A bevitt alkohollal viszont el kell bánnia szervezetünknek, ezt a koffein sem tudja ellensúlyozni, de még csak felgyorsítani sem.