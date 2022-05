Az alkohol a világ legismertebb és leggyakrabban használt élvezeti cikke, amelynek fogyasztása az emberi civilizációval egyidős. A pohár után nyúlunk bánatunkban és örömünkben egyaránt, és mivel kis mennyiségben fogyasztva segíti az ellazulást, sokan a stressz levezetésére is használják. A fogyasztott alkohol mennyiségétől függően az alkohol a vérben véralkohol formájában jelenik meg. Szervezetünk, testsúlyunk, nemünk és még több másik tényező is befolyásolja, hogy az elfogyasztott ital milyen hatást vált ki. Egy átlagos egészségi állapotú emberre az alábbi módon hat az ital.

Tiszta tudatállapot: 0-0,5 ezrelék

Egyénfüggő, hogy ki mennyire engedi ellazítani magát italozáskor, átlagosan azonban elmondható, hogy ebben a tartományban még semmilyen módosító hatását nem érezzük az alkoholnak. Egy átlagos testalkatú, 80 kg súlyú embernek ehhez körülbelül egy pohár (3 dl) sört kell elfogyasztania.

Enyhe ittasság: 0,3-1,2 ezrelék

Ebben a tartományban az illető felszabadultabbá válik, gátlásai oldódnak, az amúgy szótlanabb emberek is beszédesebbé válnak. Jelentősebb egyensúlyzavar még nem lép fel, az apróbb mozdulatok ugyanakkor bizonytalanabbá válhatnak. Nagyjából egy-másfél korsó sör után a reakcióidő is lecsökken, ami miatt a volán mögött is jóval veszélyesebbé válhat az italozó személy. Ezt azonban ő még nem érzi, sőt: sokszor nagyobb önbizalommal és nyugodtabban ül így az autóba.

Ittasság: 0,9-2,5 ezrelék

Jelentősen lassulnak a reflexek, a mozgás bizonytalanná válik, és bár a beszédkészség változatlanul fokozódik, a felfogás romlik. Az egyensúlyérzék jelentősen csökken, sokaknál a fókuszálás is romlik, és az ítélőkészséget is megsínyli az alkoholbevitel - jó ötletnek kezd tűnni olyan dolog, amit józan fejjel nem hinnénk annak.

Zavart viselkedés: 1,8-3,0 ezrelék

A konstruktív, felszabadult beszélgetésből nagyjából 3-4 sört követően már zavart társalgás lesz. Az illető gyakran elveszíti a fonalat, elkalandoznak a gondolatai, és a figyelmét nehezen tudja egy dologra összpontosítani. Az egyszerűbb mozdulatok is bizonytalanná válnak, és a térbeli tájékozódás képessége is romlik. Itt már fizikai rosszullét jelei is tapasztalhatóak: szédülés, fejfájás, hányinger jelentkezhet.

Aluszékonyság: 2,5-4,0 ezrelék

Ebben az állapotban már erős lomhaság telepedik az italozóra mind fizikai, mind pedig szellemi értelemben. A fejfájás, aszédülésés a hányinger fokozódhat, sokan teljesen elveszítik a kapcsolatukat a külvilággal, és a legváratlanabb, legkényelmetlenebb helyeken is elalszanak. Ez pedig akár életveszélyes helyzetet is teremthet.

Életveszélyes állapot: 3,5-5,0 ezrelék

Ilyen magas véralkoholszint esetén már az alany elveszíti az eszméletét, testhőmérséklete pedig veszélyesen alacsony szintre csökken le. Légzés és keringés koordinálatlanná válik, rosszabb esetben a légzés leállhat. Az alkoholmérgezés szélsőségesen magas szintjén, 5 ezrelékpont feletti véralkoholszintnél már gyakorlatilag az élettel összeegyeztethetetlen állapot lép fel, az illető életét kis eséllyel lehet csupán megmenteni.