A pajzsmirigy is okozhat szorulást

Minden negyedik amerikainak vannak időről időre emésztési problémái, állítják a National Institutes of Health felmérései. Ezen problémák közül a szorulás a leggyakoribb, amelynek okai amúgy egészen prózaiak: nem iszunk eleget, nem fogyasztunk elég rostos táplálékot, nem edzünk eleget vagy éppenséggel nem akkor megyünk a vécére, amikor testünk jelez ezzel kapcsolatban. Ezek mellett azonban lehetnek a szorulásnak más okai is: ezeket listázzuk az alábbiakban.

8. Csokoládé

A gyomorproblémákat vizsgáló National Digestive Diseases Information Clearinghouse szerint az amerikai felnőttek egyötödénél diagnosztizálható az IBS, azaz az irritábilis bélszindróma . A vastagbél görcsei hatására az emésztőrendszeren is lassabban halad át az étel, ez pedig szoruláshoz vezethet - ami felváltva váltakozhat hasmenéssel és alhasi fájdalmakkal, valamit görcsökkel is. Az enyhébb IBS-problémákat életmód- és étrendbeli változtatásokkal könnyedén orvosolhatjuk, súlyosabb problémákraAz étcsokoládét sokan kedvelik magas antioxidáns-tartalma miatt is, az IBS-es páciensek viszont jobban teszik, ha távol tartják magukat tőle. A European Journal of Gastroenterology and Hepatology szakfolyóirat egyik tanulmánya szerint ugyanis az irritábilis bélszindrómában szenvedőknek vannak olyan ételei, amelyek hatására megindulnak náluk az alhasi fájdalmak, illetve gyorsan kialakul a székrekedés is: ilyen például az étcsokoládé. Ha úgy tűnik, hogy emiatt is lehetnek panaszaink, inkább ne fogyasszuk egy ideig.