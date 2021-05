5 lépés, amellyel megelőzhetjük a stroke-ot

"A legnagyobb hibát akkor követjük el, ha túl ambiciózusak vagyunk, majd ha nem sikerül mindent egyszerre elérnünk, akkor feladjuk az egészet. Apránként kell hozzálátni" - mondta dr. Vladimir Hachinski, kanadai neurológus és nemzetközileg elismert stroke-szakértő. "Nemcsak a stroke-ot, hanem a demenciát is megelőzhetjük., mégpedig ugyanazokkal a lépésekkel. Két legyet ütünk egy csapásra" - tette hozzá dr. Cheryl Bushnell, az észak-karolinai Winston-Salemben lévő Stroke Központ igazgatója és neurológusa. Íme néhány lépés, amelyet érdemes megtenni ahhoz, hogy elindulhassunk a megelőzés útján.

A stroke-os esetek legalább 80 százalékát meg lehetne előzni megfelelő életmóddal. Kép: GettyImages

Hagyjuk abba a dohányzást

Kutatásokkal bizonyították, hogy napi öt szál cigaretta már 12 százalékkal növeli a stroke kockázatát. "Azt már mindenki tudja, hogy a dohányzás tüdőrákot okozhat, de azt még nem kezeljük ugyanilyen nyilvánvaló tényként, hogy az agyi véredényeket is károsítja a füstölés" - mondta dr. Bushnell. Hozzátette: a stroke-prevenció szempontjából a dohányzásról való leszokás a legkönnyebben teljesíthető és legtöbb hasznot hozó lépés.

Mozogjunk többet

A fizikailag aktív embereknek 25-30 százalékkal kisebb a stroke-kockázatuk az inaktívakhoz képest. Azt már kimutatták, hogy a fizikai aktivitás csökkenti a koleszterinszintet, segít fenntartani az egészséges testsúlyt és a jó vérnyomást - ezek a tényezők egyben a stroke bekövetkezésének a valószínűségét is csökkentik.

A COVID-járvány miatti kényszerű korlátozások tovább növelték az inaktivitást világszerte. A jó idő beköszöntével, a kijárási korlátozások mérséklődésével egyre több lehetőségünk van arra, hogy valamiféle mozgást beépítsünk a hétköznapokba. A munka utáni séta, a kertészkedés, a gyalog vagy biciklivel való közlekedés is kiváló testmozgás!

"A fizikai aktivitás előnyös hatása tagadhatatlan" - mondta dr. Bushnell, aki az Amerikai Szív Társaság stroke-megelőzésre vonatkozó 2014-es ajánlásának a társszerzője. "Még az is sokat jelent, ha óránként 10 percet mozgunk ahelyett, hogy hosszú órákon keresztül folyamatosan ülnénk. És nem kell azonnal 5 kilométeres futással kezdeni az életmódváltást" - tette hozzá. Dr. Hachinski a testmozgást a stroke kockázatát csökkentő három legfontosabb lépés közé sorolja, és egyetért azokkal az állításokkal, hogy nem feltétlenül kell túl ambiciózusnak lennünk ezen a területen sem. "Az a legrosszabb, ha egész nap csak ülünk. A séta a legegyszerűbb edzésforma. Álljunk fel és gyalogoljunk!" - mondta el a neurológus.

Ellenőrizzük a vérnyomásunkat

A magas vérnyomás a stroke legáltalánosabb oka. Az Egyesült Államokban élő férfiak 52 százalékának, a nők 43 százalékának túl magas a vérnyomása. Annak ellenére, hogy ez megfelelő életmóddal és gyógyszerrel jól szabályozható, 5-ből csak általában 1 ember követi ezeket az előírásokat. A vérnyomást az egészséges tartomány fölé emeli a dohányzás, a cukorbetegség, az elhízás, a magas koleszterinszint és az egészségtelen étrend. Ha a rendszeres otthoni vérnyomásmérés eredményeiről tájékoztatjuk a kezelőorvosunkat, akkor könnyen megállapíthatja, hogy a vérnyomáscsökkentő gyógyszer elég hatékonyan működik-e, így lehet a legjobban a megfelelő szinten tartani a vérnyomásunkat - mondta dr. Bushnell. "Mindenkinek mérnie kellene a saját vérnyomását, ismernie kell a vérnyomásértékeit, a gyógyszereit és a pontos adagolásukat" - tette hozzá.

Tartsunk egészséges étrendet

Természetes dolog, hogy ahogy a korral súlyfelesleg rakódik ránk - mondta dr. Hachinski. Ha gondosan kiválasztjuk az egészséges ételeket, akkor kisebb a valószínűsége annak, hogy meghízunk - mondta az orvos. Ám az egészséges étrendnek a testsúlycsökkenésen túl is számos előnyös hatása van. "A megfelelő összetételű táplálék sokkal fontosabb, mint önmagában a fogyás" - ért egyet dr. Bushnell. A szakember szerint többféle diétáról bebizonyították már, hogy a stroke kockázatát is csökkenti: így amagas vérnyomásmegállítására vonatkozó étrendről (a DASH-ról) és a mediterrán diétáról is. Mindkét diétában sok gyümölcs, zöldség, alacsony zsírtartalmú tejtermék, teljes kiőrlésű gabona, hal és különböző magok szerepelnek, viszont alig van bennük a sok telített zsírt, koleszterint és transzzsírt tartalmazó étel.

Korán kezdődik

A fiataloknál is előfordulhat stroke, az esetek 10-15 százaléka 50 éves kor alatt következik be. A kutatások azt is bebizonyították, hogy a fiataloknál ugyanazok a stroke kockázati tényezői, mint az időseknél: a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, azelhízásés a cukorbetegség.

"Nem gondolunk betegségre, amikor még fiatalok vagyunk" - mondja dr. Hachinski. Azonban ebben az életszakaszban kell kialakítanunk a jó szokásainkat. Az orvos azt ajánlja, hogy már akkor kezdjük el nyomon követni a vérnyomásunkat, a koleszterin-, a vérzsír- és vércukorszintünket, amikor a gyermekorvosunktól átjelentkezünk a felnőtteket ellátó háziorvosunkhoz. "A kollégium vagy a szülői ház elhagyásával a szokásaink is megváltoznak. Önállóan kezdünk el étkezni. Ez éppen jó időszak arra, hogy végiggondoljuk, miként előzhetjük meg a betegségeket" - magyarázta a szakember. Egy nagy életesemény (mint például a partnerünkkel való összeköltözés) is ösztönözhet minket arra, hogy kezdjük el rendszeresen figyelni az értékeinket. "Ezek az életszakaszok jó alkalmat nyújtanak a leltár készítésére, mert ekkor a szokásaink is változnak" - tette hozzá dr. Hachinski.

Nem feltétlenül kell azonnal hatalmas vállalkozásba fognunk - magyarázza dr. Hachinski. Kezdetnek csak egy dologra fókuszáljunk. "Azonosítsuk a legjelentősebb hiányosságot: a testmozgás hiányzik vagy túl sokat nassolunk?" - tette fel a kérdést. Azt javasolja, hogy állítsunk fel pontos és mérhető célt, majd osszuk fel szakaszokra, és tartsunk ki a részcélok mellett egészen addig, amíg el nem érjük a végcélt. Ha van társunk, az segíthet a motiváció fenntartásában, ha már elkezdtünk egy egészséges szokás kialakításába. "Ha a partnerünkkel együtt követjük az egészséges szokásainkat, akkor megduplázzuk az esélyünket a sikerre" - magyarázta.