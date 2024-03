Ha folyton rémeket látsz, betegség is állhat a háttérben

Eltorzult arc, démoni tekintet – van, akinek ehhez nem kell horrorfilm elé ülni, mert minden arcot ilyennek lát maga körül. Ezt egy igen ritka állapot, a prosopometamorfopszia (PMO) okozza. A The Lancet Clinical Pictures című szaklapban megjelent tanulmány most egy PMO-s beteg egyedülálló esetéről számol be – írja a Science Daily.

Ijesztő lehet mindenütt démonokat látni. Fotó: Getty Images

Keverik a skizofréniával

A kutatócsoport egy 58 éves férfit vizsgált, aki képernyőn és papíron torzítás nélkül látja az arcokat, de személyesen démonikusnak érzékeli azokat. A legtöbb PMO-s minden kontextusban torzulásokat lát, így az ő esete különösen ritka, és egyedülálló lehetőséget nyújtott a torzulások pontos ábrázolására. A vizsgálathoz a kutatók fényképet készítettek különféle arcokról, majd egy képernyőn megmutatták a páciensnek azokat, miközben ő ugyanazon személyek valódi arcát is nézte.

A kutatók valós idejű visszajelzést kaptak a pácienstől arról, hogy a képernyőn látható és az előtte lévő valós arc mennyiben különbözik egymástól, miközben számítógépes szoftver segítségével módosították a fényképet, hogy az megfeleljen a páciens által érzékelt torzulásoknak. Ez azt jelenti, hogy a kutatók képesek voltak módosítani az arcot a fényképen, és a páciens pontosan össze tudta hasonlítani, hogy a valódi arc érzékelése mennyire hasonlít a manipulált fényképhez. A folyamat révén tehát a kutatók képesek voltak szemléltetni a páciens valós idejű érzékelését az arc torzításairól.

"Az állapotot vizsgáló más tanulmányokban eddig nem tudták felmérni, hogy a torzulásaikat ábrázoló vizualizáció mennyire pontosan tükrözi azt, amit az érintettek látnak. Ennek pedig az az oka, hogy maga a vizualizáció is egy arcot ábrázol, így a betegek azon is torzulásokat érzékelnek" – mondja a kutatás vezető szerzője, Antônio Mello, a Dartmouth College Pszichológiai és Agytudományi Tanszékének PhD-hallgatója.