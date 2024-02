Skizofrénia: nem csak a gyógyszerek segíthetnek

A pszichózis egy összefoglaló név egy állapotra, amely megjelenhet a skizofréniában, a skizoaffektív betegségekben, a bipoláris affektív zavarban és a külső toxikus hatások vagy belső szervi állapotok miatt kialakuló elmezavarban is - magyarázta Dr. Veres Andrea, a Pszichiátriai Központ pszichiátere. Ezek úgynevezett multifaktoriális betegségek, ami azt jelenti, több ok is állhat a kialakulásuk hátterében. Mindenképpen lehet bennük örökletes hajlam, bár ez sokszor nem egyik generációról a másikra, hanem akár egy generációt átugorva jelenik meg. Ugyanakkor a környezeti tényezők is számítanak. Leírtak például egy családtípust, a zárt, kapcsolatok nélküli, úgynevezett skizofrenogén családot, amelyben nagyobb a kockázata a skizofrénia kialakulásának, de ez sem törvényszerű.

Kihez fordulhatunk diagnózisért?

"Ha valaki tudatzavarra utaló tüneteket tapasztal a hozzátartozóján, aki úgy érzi, megváltozott a világ, aminek hirtelen vagy fokozatosan ő került a középpontjába, ahol vagy mindenki összeesküdött ellene, vagy éppen az egész világ őt bálványozza, mindenképpen orvoshoz kell fordulni" – hangsúlyozza Veres doktornő. Hozzátette: amikor valaki ilyen tünetekkel érkezik és felmerül a gyanúja egy induló skizofréniának vagy affektív zavarnak, fontos lenne egy agyi CT vagy MR, ugyanis a képalkotással kimutatható lehet olyan szervi ok, amely szintén ilyen tüneteket okozhat. Ez lehet például egy agyi elváltozás, egy agytumor, vagy bármilyen krónikus elfajulás. Így megszülethet egy konkrét diagnózis, amely alapján ma már igen jó hatásfokú gyógyszeres és komplex kezelést lehet megindítani.

Nem csak gyógyszeres kezelés létezik

A skizofrénia gyógyszeres kezelésében nagy áttörések történtek az elmúlt évtizedekben, főként az, hogy egyáltalán elérhető a kezelés. Sőt, ma már a kezdetben kialakított vegyületekhez képest olyan többedik generációs antipszichotikumok léteznek, amelyek egyre finomabbak, egyre pontosabban hatnak ott, ahol szükséges. Ezért is van nagy jelentősége a differenciáldiagnózisnak, hiszen a gyógyszeres kezelésnek többféle iránya is lehet.

Tudatzavarra utalhat, ha az érintett azt gondolja, mindenki összeesküdött ellene,. Fotó: Getty Images

A gyógyszerek mellett nagy jelentősége van a különböző terápiáknak, mint a pszichoterápia, a szocioterápia vagy a kognitív terápia, ezekkel tehető még tartósabbá és jobban kezelhetővé a betegség. A kognitív, tehát gondolkodásra ható terápia például segíthet a többi között a tünetek felismerésében, a mindennapok felépítésében, vagyis a páciens saját életvezetésében. A pszichoedukáció pedig jelentősen növelni tudja az érintett páciensek életminőségét. Ez azért is nagyon fontos, mert ezek a betegségek jellemzően élethosszig tartanak (bár olyan is előfordul, hogy valakinél évtizedek nem jelennek meg az epizódok), tehát meg kell tanulni minél jobban élni velük. Ugyanakkor nem könnyű elérni, hogy a pszichiátriai betegek tartósan együttműködjenek a kezelőorvossal, már csak azért sem, mert a zavar a tudatközpontot is érinti. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a család és a közelállók szerepét, hiszen a tüneteket minél előbb fel kell ismerni és kezelni kell.

Látványos sikerek érhetők el

"Jó hír, hogy megfelelő kezeléssel a pszichózissal járó betegségeknél is elérhető egy élhető élet, ezt már nagyon sokszor tapasztaltam a pácienseimnél. Egy jól kezelt és pszichoedukációban részt vevő páciens képes dolgozni, tudja vinni a magánéletét, lehet kapcsolata, családja, bár a pszichiátriai betegséggel mindig számolni kell. Vagyis, ha megszületik a skizofrénia vagy más, pszichotikus tünetekkel is járó betegség diagnózisa, nem kell pánikba esni, mert ha kialakul a pszichiáter-pszichológus-páciens hármas együttműködő egysége, nagyon jól karbantartható lehet az állapot" – hangsúlyozza dr. Veres Andrea.