Az ölelés enyhíti a stresszt a nőknél, de a férfiakra ez nem hat

Holland kutatók a stresszre adott reakciókat vizsgálták egy kísérletben. Azt találták, hogy a nőknél a saját párjuk átölelése csökkentette a kortizol – egy stresszhormon – termelődését azokhoz képest, akik nem ölelhették meg párjukat. Érdekes módon a férfiakra mindez egyáltalán nem hatott: vagyis hiába ölelte meg őket a párjuk, nem változott a stresszhormonszintjük – írta a CNN.

Az ölelésügyi kísérlet szerint csak a nőknél enyhíti a stresszt párjuk ölelése. Fotó: Getty IMages

A vonatkozó kísérletben a kutatók 76 önkéntest kértek meg arra, hogy öleljék át partnerüket, akiket durva stressznek tettek ki. Az eredményeket aztán összehasonlították a megölelt és az ölelés nélkül maradt alanyokkal. Így jött ki, hogy akiket átöleltek, jobban viselték a stresszt is.

A kutatók szerint ennek az az oka, hogy az ölelés – különösen a szeretett személlyel történő ölelés – felszabadítja az oxitocin nevű neurotranszmittert, amelyet gyakran "szerelemhormonnak" is neveznek, és amely csökkenti a kortizolszintet. Arra a kérdésre, hogy akkor miért nem tapasztalható a férfiaknál ugyanez a kortizolcsökkenés, a kutatók csak feltételesen tudtak válaszolni.

Egyesek szerint a férfiak és a nők evolúciós okokból másként dolgozzák fel az érintést. Másként működik a bőrérzékelésük, ezért eltérő reakciókat adhatnak az érintésre is. Más kutatók úgy vélik, hogy csak azért, mert nem találtak mérhető hatást a férfiaknál, nem jelenti azt, hogy ilyen hatás egyáltalán nincs is. Elképzelhető, hogy az ölelés a férfiakra is hatással van, csak az csekélyebb mértékű, és még nem tudják mérni, kimutatni. Illetve az is bekerült az ellenérvek sorába, hogy a férfiak – elvárt társadalmi szerepük miatt – kevésbé hajlamosak kifejezni az érzelmeiket, mert azt társadalmilag szokatlannak vagy kínosnak tartják. Sőt, még az is felmerült, hogy a kísérletben részt vevő férfiak közül többen egyszerűen nem szeretnek ölelkezni.

Egy biztos: a kísérlet bebizonyította, hogy a szeretett személlyel történő ölelkezés jótékony hatású. Az ölelés hatására csökken a vérnyomás, a pulzus, az idegrendszer lelassul, és stressz is mérséklődik, nők esetében igazolt módon. Nem kérdés, hogy az ölelésben hatalmas gyógyító potenciál van. Gyakoroljuk minél többet!