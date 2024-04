15 évre előre megmondja ez a teszt, hogy Alzheimeres leszel-e

„A korai diagnózissal lehetővé válik, hogy kitoljuk a kognitív funkciók hanyatlását” – mondta Sátori Mária, a Pozitron Medical Diagnosztika Központ neurológus főorvosa az InfoRádióban. A szakértőt annak apropóján kérdezték, hogy magyar fejlesztés is részét képezi annak a vizsgálati módszernek, amely már a tünetek megjelenése előtt tíz-tizenöt évvel képes kimutatni az Alzheimer-kórt. Az új, két tesztből álló vizsgálat 97 százalékos valószínűséggel meg tudja határozni előre a betegség kialakulásának esélyét.

A korai diagnózissal lehetővé válik, hogy kitoljuk a kognitív funkciók hanyatlását”. Fotó: Getty Images

Jelentős áttörést jelent

Gyógymód egyelőre nem érhető el a betegségre, a megfelelő életmód azonban képes késleltetni az állapotromlást és enyhíteni a panaszokat – éppen ezért nagyon fontos a kór korai felismerése. Az új vizsgálati módszer jelentős áttörést jelent ezen a téren, így ugyanis a kelet-közép-európai régióban elsőként Magyarországon lehetséges az Alzheimer-kór korai diagnózisa.

A diagnosztikai eljárás kidolgozásában közreműködő Sátori Mária elmondása szerint a kétféle teszt mindegyike újdonságnak számít: az egyik egy vérvételi, a másik pedig egy memóriateszt-sorozat. A labordiagnosztikai eljárás kifejezetten a betegségre utaló kóros fehérjék szintjét képes megmutatni. A szintemelkedés ugyanis már nagyjából tíz-tizenöt évvel a tünetek megjelenése előtt megfigyelhető az érintettek vérében.

Mit kell tudni a memóriatesztről?

A memóriatesztről Sátori Mária azt mondta, hasonlít a neuropszichológusok által is használt teszthez, ezt azonban az érintettek otthon, saját számítógépükön, táblagépükön vagy mobiltelefonjukon is elvégezhetik, akár hetente többször. Ez a memóriateszt-sorozat akár önmagában is alkalmas a korai demencia kiszűrésére, a nagyobb hatékonyság érdekében azonban vérvizsgálattal kombinálják.

A memóriateszt egyes vizsgálatait, feladatait legalább három hónapon át – heti több alkalommal – kell gyakorolni ahhoz, hogy valamiféle véleményt lehessen mondani az adott állapotról. Ennyi idő után rajzolódik ki egy görbe, és akkor már jól látható, hogy egyenletesen csökkenő szellemi teljesítményt mutat, vagy pedig esetlegesen fel-le jár” – magyarázta a főorvos.