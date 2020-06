Ezért vonzódunk a nárcisztikus személyiségekhez

A klinikai értelemben vett patológiás nárcizmus egy személyiségzavar, amelynél az érintett fő problémája, hogy önbecsülése különböző vetületeit nem tudja egyben tartani, emiatt pedig önértékelését nem képes kiegyensúlyozottan szabályozni. Gyakoriságát 1 százalék körülire becsülik. Az érintett kora gyermekkortól öntudatlanul kifejleszt egy grandiózus ént, aki sikeres, tökéletes és kiváltságos, majd e hamis én átélésére és fenntartására használja környezetét. Gyakran irigy, féltékeny, arrogáns, sőt kizsákmányoló vagy akár kegyetlen is lehet, és hajlamos szenvedést okozni másoknak.

A nárcisztikus személy grandiozitása valójában egy súlyosan leértékelt, bizonytalan, szégyenteljes, fájdalommal teli belső valakit óv egy kórosan rögzült személyiségszerkezetben, káros pszichológiai mechanizmusok segítségével. A személyiségzavar oka az alapvető teória szerint, hogy az érintettek kora gyerekkorukban valamilyen okból nélkülözik a szükséges, abban az életkorban természetesnek mondható empátiát, gyöngédséget és melegséget. Éppen ezért a megelőzés módja a megfelelő szülői gondoskodásban és helyes szeretetben rejlik. A kialakult zavar egyébként csak hosszabb pszichoterápiás folyamat eredményeként változhat, javulhat.

A párkapcsolati erőszak figyelmeztető jelei

Bár a párkapcsolati erőszak elsősorban a nőket érinti, férfiak is lehetnek az elszenvedői. Az áldozatok sokszor nem mernek beszélni arról, min mennek keresztül, sőt, olyanok is vannak, akik kiszabadulhatnának, de nem akarják egyedül hagyni szerelmüket. Így azonban segíteni is nehezebb. Lássuk, milyen jelek utalhatnak a testi-lelki bántalmazásra.