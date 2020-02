Boldog párkapcsolat: jó a nagy korkülönbség?

A Prevention.com egyik szerzője, Lauren Krouse maga is érintett a témában: közte és a párja között 15 év a korkülönbség. Ezért hát személyes oka is volt alaposan körüljárni a témát, kezdve azzal, hogy ennek milyen előnyei és hátrányai lehetnek a párkapcsolat jelenére, illetve jövőjére nézve.

Előnyök és hátrányok

Manapság a párok 8,5 százalékánál van 10 éves vagy ennél nagyobb korkülönbség, és a tanulmányuk szerint ők gyorsabban válnak elégedetlenebbé a kapcsolatukkal, és a válás is gyakoribb náluk, mint a hasonló életkorú párok körében.

Más tanulmányok szerint azonban néhány pár kifejezetten elégedettebb, mint azok, akiknél kisebb a korkülönbség - ez főként akkor igaz, ha a nő a fiatalabb. Azok a nők pedig, akik fiatalabb férfival jönnek össze, gyakran úgy érzik, szabadabban fedezhetik fel a szexualitásukat, és kapcsolataik többsége nem futó kaland, hanem hosszabb távra szól.

Mire ügyeljünk?

Az említett szerző emellett néhány konkrét tanáccsal is szolgál azon párok számára, akiknél jelentősebb a korkülönbség. Az első az, hogy legyünk őszinték és mielőbb osszuk meg a másikkal a terveinket és a vágyainkat - például ne titkoljuk el, ha esküvőt vagy gyereket szeretnénk. Ha a párunk ódzkodik ezektől, még mindig jobb, ha ez már a kapcsolat elején kiderül.

Aggodalmainkat és félelmeinket is bátran osszuk meg a másikkal. Tartunk attól, hogy nem vesz minket elég komolyan a társunk, vagy elhagy egy fiatalabb partnerért? Akkor ezeket ideje megbeszélni. A kommunikációnkban pedig elengedhetetlen, hogy egyenlő félként kezeljük a másikat, tehát sem atyáskodni-anyáskodni, sem a folyton támogatásra, tanácsra szoruló gyereket játszani nem szerencsés. Fontos az is, hogy átgondoljuk, szerintünk mi a jelentős korkülönbség előnye és hátránya - ezekről akár listát is írhatunk.

Mit szól majd a környezetünk?

Sokan a környezetük reakciójától is tartanak, ha náluk jóval idősebb vagy fiatalabb párra találnak. A kritizálókkal azonban nem érdemes foglalkozni. Ha feljön a téma, a legjobb reakció gyakran az, ha nincs reakció - legfeljebb egy mosoly, mielőtt témát váltanánk. Emellett érdemes a családnak és barátoknak egy kis időt adni, hogy jobban megismerjék választottunkat. Utána valószínűleg már nem kerül elő lépten-nyomon ez a téma.

Fontos továbbá, hogy mi se fújjuk fel nagyon a korkülönbséget. Csak annyit foglalkozzunk vele, amennyi indokolt. Ha egy pár ugyanazokat az értékeket tartja szem előtt és tisztelik egymást, akkor a koruknak tényleg nem lesz jelentős szerepe abban, hogy tartós és boldog kapcsolatban élnek-e majd.