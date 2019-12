Kiderült, mi a legfontosabb egy kapcsolatban

Az énidő ideális hossza a válaszadók szerint átlagosan napi 51 perc lenne, tehát heti szinten pedig körülbelül hat óra.

Egy 2000 amerikai felnőtt bevonásával készült felmérés során az alanyok 85 százaléka állította, hogy egy párkapcsolatban még az együtt töltött időnél is fontosabb az, hogy mindkét félnek rendszeresen legyen énideje, 82 százalékuk pedig abban is biztos, hogy ez megerősíti a szerelmet. 58 százalék bátorítja is erre a párját, 41 százalékuk pedig azt is kiemelte, hogy szakítana, ha a kedvese nem engedélyezné a rendszeres énidőt.

A kiegyensúlyozott párkapcsolat titka a rendszeres énidő. Fotó: iStock

A legjobb énidős tevékenységek

Az amerikaiak 83 százaléka úgy érzi, megérdemli az egyedül töltött, magára szánt perceket. A legnépszerűbb énidős tevékenységek listáját a tévézés és filmnézés vezeti, a második pedig az olvasás. Ezt követi a podcastok hallgatása, az edzés és a kávézás/teázás, valamint egy egyedül elfogyasztott étel. Néhányan pedig táncolással, vásárlással, illetve fodrászhoz vagy kozmetikushoz járással töltik az énidőt.

Mikor szeretünk egyedül lenni?

A felmérés arra is rávilágít, hogy vannak olyan körülmények és élethelyzetek, amikor több egyedüllétre van szüksége az embernek. A legtöbben munkahelyi és családi stressz esetén vágynak több énidőre, de az ünnepek alatt és a családlátogatások alkalmával is sokan töltenek több időt egyedül. Ezeken kívül az alváshiány, a betegség, a munkahely elvesztése és egy családtag halála is megnöveli az énidő-szükségletet.

Forrás: nypost.com