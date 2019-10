A férfiak ezért vonzódnak az idősebb nőkhöz

Vajon miért vonzódnak a férfiak az idősebb nőkhöz? Erre a kérdésre kereste a választ a PsychologyToday.com cikke is. Az általuk megkérdezett alanyok pedig őszintén vallottak arról, szerintük miért izgalmasak az idősebb hölgyek.

Jó beszélgetőpartnerek

Az idősebb nőket magabiztosabbnak látják a férfiak. Úgy vélik, hogy ezeknek a nőknek stabilabb az önértékelésük, nagyon jókat lehet velük beszélgetni, és nemcsak a családalapítás van az életük középpontjában. Egyes férfiak azt is kiemelték, hogy egy idősebb nővel kötött kapcsolat az ő önértékelésükre és önbizalmukra is pozitív hatással volt. Mások arról számoltak be, hogy az idősebb nők tapasztaltabbak, érzelmileg stabilabbak és két lábbal állnak a földön. Az egyik megkérdezett férfi azt mondta, hogy amikor fiatalabb nőkkel randevúzott, nehezére esett értelmes beszélgetéseket folytatni egy szórakozóhelyen az üvöltő zene mellett, és az általa megismert nők között jó néhány olyan volt, aki éretlenül viselkedett és feleslegesen játszmázott.

Az idősebb nők már nem játszmáznak. Fotó: iStock

Mégsem jó a nagy korkülönbség?

Egy 1984-ben készült kutatásból kiderült, hogy azokat a kapcsolatokat, amelyekben a nő az idősebb, az emberek általában kevésbé gondolják stabilnak vagy jónak, mint azokat, amelyekben nincs számottevő korkülönbség. Minél kisebb volt a korkülönbség a két fél között, a megkérdezett emberek annál kevésbé ítélkeztek a kapcsolat felett. Az a férfi viszont, aki a PsychologyToday.com-nak a fiatalabb nőkkel megélt randevúiról mesélt, még az 5 évnyi korkülönbséget is kevésnek tartja. Mint mondta, ebben a korosztályban sem találta meg azt az érettséget és mélységet, amit egy nőben keresett. Szerinte körülbelül tízéves korkülönbség az ideális (a nő javára), mert egy ilyen korú nő mellett tudnak igazán kiteljesedni a férfiak.

A "vadászó nők"

A fiatalabb férfiakra vadászó, dögös, leopárdmintás ruhában martinit kortyolgató vadmacska mítoszával Milaine Alarie 2019-es írása számol le. Ő 55 olyan nővel készített interjút a 30 és 60 közötti korosztályból, akik fiatalabb férfiakkal randevúztak vagy voltak kapcsolatban. Ezekből a beszélgetésekből az derült ki, hogy a hölgyek a kapcsolatok létesítésében a 40-es éveikben már passzívabbak voltak, mint a 30-as éveikben, tehát inkább a férfiak kezdeményeztek.

Két szakember pedig a korkülönbséges kapcsolatokkal szembeni előítéleteket vizsgálta 2018-ban. Arra jutottak, hogy evolúciós szempontból a fiatalabb nők a kissé idősebb férfiakat részesítik előnyben (és viszont), mert őket érzik alkalmasnak a szaporodásra. Az atipikus kapcsolatok, amelyekben nagyobb a korkülönbség, szembehelyezkednek mindezzel. A valóságban azonban úgy tűnik, hogy a néhány férfi éppen azért választ idősebb nőt, mert úgy érzik, hogy velük tudnak egyenrangú kapcsolatot létesíteni. És ezek a kapcsolatok nemcsak gyakoribbak, hanem sikeresebbek is, mint azt a legtöbben gondolnák.