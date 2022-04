"Folyton a feleségem exeihez hasonlítgatom magam"

"10 éve vagyok együtt a feleségemmel, aki egy csodálatos ember, és nagyszerű anyja két közös gyermekünknek. Szeretettel teli a kapcsolatunk" - kezdte a The Guardiannak írt olvasói levelét egy férfi. Ebből a leírásból egy igazán idilli házasság képe rajzolódhat ki előttünk, a levélíró későbbi soraiból azonban hamar kiderül: a szex terén nincs minden rendben.

nő és férfi az ágyban

A tapasztalatlanság szorongásokat generálhat

Amikor a fent említett házaspár megismerkedett, mindkét fél a 20-as évei középén járt, a férfi azonban ekkor még szűz volt. A nő viszont már számos szexuális együttléten túl volt addigra, és néha meg is említette újdonsült párjának, hogy milyen vad és kalandos élményekben volt része. A pár azóta már egy évtizede együtt van, a férfi elmondása szerint azonban ők sosem csináltak az ágyban olyan izgalmas dolgokat, mint amilyeneket a nő már átélt az exeivel.

"Azt mondta, nem kizárt, hogy még egyszer bevállalná ezeket a vad dolgokat, ám köztünk ezekre még soha nem került sor. Próbáltam már kiverni a fejemből ezt a gondolatot, hogy talán nem is olyan nagy a baj, de nem megy. Sosem akarnám kényszeríteni őt ezekre a dolgokra, és bűntudatot sem akarok benne kelteni, amiért velem nem csinálja. Azonban én is szeretnék ilyen izgalmakat megtapasztalni az ágyban, és egyszerűen nem tudok nem arra gondolni, hogy ha ennyi idő után sem jött meg hozzá a kedve, akkor én talán nem hozom őt annyira izgalomba, mint a korábbi partnerei. Hogyan tudnám leküzdeni magamban ezeket a kínzó érzéseket?" - kérdezte a levélíró.

A szex a legtöbb ember szerint az élet legkellemesebb dolgai közé tartozik. Vannak azonban olyan nők, akik nem tudják kiélvezni az együttléteket, mert azok fájdalmasak, traumatikusak a számukra. Ennek oka lehet például az is, hogy a partner pénisze túlságosan nagy, de más tényezők is megbújhatnak a háttérben.

Írjunk új forgatókönyveket, ne a régieket ismételgessük

Az emberek hajlamosak arra, hogy téves elméleteket gyártsanak, hogy ezzel megválaszolhassák az őket kínzó kérdéseket - hívta fel a figyelmet Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta, aki a szexuális problémákra specializálódott. "Engedje el az a káros gondolatot, miszerint ön nem tudja annyira felizgatni a feleségét, mint amennyire a korábbi partnerei tudták fiatalkorában. Ez az elmélet kontraproduktív, és csak aláássa a szexuális önbizalmát" - írta válaszában a szakértő, aki szerint a legvalószínűbb magyarázat a kialakult helyzetre az, hogy az említett szexuális kalandok elképzelve izgatóbbak voltak, mint a valóságban. "Ha izgalmasabb szexuális életre vágyik, a legjobb módszer szerintem nem a felesége múltbéli élményeinek kényszeres megismétlése lenne, hanem inkább az, ha felfedeznék közösen, hogy mi lehet kölcsönösen izgalmas önöknek a jelenlegi élethelyzetükben."

Korábban egy 26 éves szűz olvasó is tanácsot kért a The Guardian szakértőitől, a fiatal felnőtt ugyanis szorongott amiatt, hogy tapasztalatlansága és bizonytalansága elriasztja majd kiszemeltjét. Neki Cate Mackenzie szexuálpszichológus azt írta, akármennyi tapasztalata is van valakinek, a magabiztosság és a jó szexre való képesség nem ezen múlik. "Akárhányszor új emberrel találkozunk, az mindig egy új tapasztalatot jelent" - fogalmazott a terapeuta, utalva arra, hogy minden új kapcsolatban meg kell tanulnunk, hogy az éppen aktuális társunknak mi a jó, lelkileg és szexuálisan egyaránt.