„25 éves vagyok, és még sosem csókolóztam. Elkéstem?”

Az, hogy kinek mennyi tapasztalata van a szex terén, magánügy – sokan mégis szeretnek ezeket az intim kérdéseket firtatni, illetve megjegyzést tenni az esetleg kevesebb tapasztalt társaikra. Ez azonban csak az érintettek szorongását és szégyenérzetét növeli. Ezt bizonyítja egy 25 éves nő vallomása is, amely a The Guardian oldalán jelent meg. A fiatal olvasó a portál szakértőjéhez fordult tanácsért, mert úgy érzi, elkésett az intimitás megtapasztalása terén.

„Nagyon szégyellem magam emiatt”

„25 éves vagyok és még szűz. Sosem volt párkapcsolatom, nem csókoltam meg senkit, és még csak nem is fogtam meg senki kezét romantikus indíttatásból. Mindez még soha nem történt meg velem, és nagyon szégyellem magam emiatt. Úgy érzem, mintha valamit elrontottam volna” – írta az anonim levélíró. Saját bevallása szerint, amikor megkérdezik tőle, hogy miért nem szexelt még soha, általában azt válaszolja, hogy azért, mert soha senki nem mutatott ilyen irányú érdeklődést felé. Utálja azonban, hogy egyes emberek egyszerűen csak kitalálják róla, hogy szűz, anélkül, hogy ő bármit mondana ezzel kapcsolatban.

Az intimitás terén csupa rossz és nem kívánt élményeim voltak. Egy fiú az akaratom ellenére látott meztelenül, a szórakozóhelyeken a beleegyezésem nélkül tapogattak, illetve több férfi is kért tőlem »szexuális szívességeket« és azt mondták, hogy rám gondoltak önkielégítés közben. De soha senki nem kezdeményezett valódi, beleegyezésen alapuló intimitást. Én pedig, azt hiszem, annyira féltem, hogy rosszul csinálom majd, hogy végül én sem tettem. Mindez azonban egyre jobban zavar, ahogy idősödöm, és nem tudom kitörölni azt az érzést, hogy elszalasztottam a lehetőséget. Hogyan menjek el randevúzni egy idegennel, és magyarázzam el neki, hogy még soha nem csináltam ilyet?”

„Jogod van ahhoz, hogy az legyél, aki vagy”

A kétségbeesett olvasónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki gyakran ad tanácsot a szexuális problémákkal küzdő levélíróknak. Felhívta a fiatal nő figyelmét arra, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy ki mennyire tapasztalt szexuális téren, így az érintettnek sem kötelessége bármit mondania a szüzességéről. Mások véleménye helyett sokkal fontosabb lenne, hogy a levélíró inkább a saját igényeire koncentráljon.

„Tedd fel magadnak a kérdést, hogy tényleg érdekel-e a szex, vagy csak azért csinálnád, mert azt gondolod, hogy ez az elvárt, hagyományos viselkedést? Volt már valaha erős szexuális vágyad valaki iránt? Fantáziáltál együttlétekről? Maszturbáltál már? Ha a kérdésekre jellemzően »nem« a válasz, akkor felesleges önkínzás, hogy másokkal hasonlíthatod össze magadat. Jogod van ahhoz, hogy az legyél, aki vagy – még akkor is, ha olyan valakiről van szó, aki egyszerűen nem vágyik a szexre” – írta a szakértő.

Tudtad, hogy azokat, akik egyáltalán nem éreznek szexuális vonzódást, aszexuálisnak, akik pedig csak erős érzelmi kötődés hatására kívánják a szexet, demiszexiálisnak nevezzük?

A szakértő szerint a legfontosabb, hogy az érintett ne hagyja, hogy a környezete véleménye és a társadalmi nyomás belekényszerítse valami olyanba, amit ő nem szeretne. Nincs olyan előírás, amely szerint mindenkinek kötelezően el kell veszítenie a szüzességét – hangsúlyozta a pszichoterapeuta.

Egyébként már korábban is kértek tanácsot a The Guardian szakértőitől hasonló témával kapcsolatban. 2021 júliusában egy 26 éves szűz fiatal írt a portálnak, ugyanis nem tudta, hogyan vallja be kiszemeltjének, hogy még teljesen tapasztalatlan. Az akkori levélírónak a The Guardian rovatvezetője, Annalisa Barbieri, valamint Cate Mackenzie szexuálpszichológus válaszolt – itt olvashatod el, mit tanácsoltak neki.

