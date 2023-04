Honnan tudhatod, hogy demiszexuális vagy?

A szakirodalom mindenkit, aki képes nemi vágyat érezni egy másik ember iránt, alloszexuálisnak nevez. Ezen a kategórián belül alapvetően 4 alcsoportot különböztetünk meg: az ellenkező neműekhez vonzódó a heteroszexuálisokat, az azonos neműek után vágyakozó homoszexuálisokat, a mindkét nem iránt vágyat érző biszexuálisokat, valamint a bármilyen nemi identitású ember után epekedő pánszexuálisokat. A spektrum másik végpontján találhatóak meg az aszexuálisok, akik senkivel kapcsolatban sem éreznek szexuális késztetést. Az allo- és aszexuálisok között, valahol félúton pedig helyet kapnak még a demiszexuálisok is.

A demiszexualitás egy olyan szexuális irányultság, amely során az érintettek csak akkor éreznek nemi vágyat valaki iránt, ha az adott személlyel már kialakult egy szoros érzelmi kötelék, például barátság, bizalom vagy szerelem – olvasható a Cleveland Clinic ismertetőjében. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy ezen kötelék kialakulása még nem garancia arra, hogy egy demiszexuális valóban elkezd szexuális vonzódást táplálni az illető iránt, viszont az erős érzelmi kapcsolat mindenképpen feltétele annak, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az intim együttlét.

Vannak, akik csak akkor éreznek nemi vágyat valaki iránt, ha már erősen kötődnek hozzá érzelmileg. Fotó: Getty Images

Elképzelhető, hogy te is érintett vagy?

Honnan tudhatod, hogy talán te is demiszexuális vagy? Jelzésértékű például, ha értetlenül hallgatod, hogy barátaid egy hírességről fantáziálnak. De gyanús lehet az is, ha általában teljesen hideg hagy a gondolat, hogy a hétvégi buli után valaki más ágyában köss ki, és párkapcsolaton kívül viszonylag alacsony a libidód. Jellemző lehet még rád, hogy a külső megjelenésnél sokkal fontosabbnak tartod választottad személyiségét, a randizgatás időszakában jó ideig nem jut eszedbe ágyba bújni partnereddel, és a pornófilmek nézése sem hoz lázba.

Ha tudsz angolul, akkor érdemes lehet kipróbálnod ezt a kvízt, amelyben mindössze 15 kérdésre kell válaszolnod, és közelebb kerülhetsz a válaszhoz, hogy vajon demiszexuális vagy-e. A kvíz egyebek mellett rákérdez arra, hogy éreztél-e már plátói szerelmet egy színész, énekes vagy más híresség iránt, eltudsz-e képzelni egy kizárólag szexuális örömökön alapuló kapcsolatot, szeretsz-e flörtölni, illetve éreztél-e már szexuális vonzódást első látásra. Ha például ezekre a kérdésekre nemmel válaszolsz, akkor könnyen elképzelhető, hogy te is a demiszexuálisok táborát erősíted.

10 árulkodó jel

A témával a mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt is foglalkozott a közelmúltban. A Csikos Csenge Alíz által kidolgozott posztjukban a demiszexualitás 10 lehetséges jelét sorolják fel. Mint írják, elképzelhető, hogy te is demiszexuális vagy, ha

nem – vagy csak nagyon ritkán – vonzódsz idegenekhez; nem mozgat a gondolat, hogy ágyba bújj valakivel, akit nem ismersz elég jól – még akkor sem, ha egyébként külsőre vonzónak találod az illetőt, vagy kellemesnek tartod a személyiségét; a párkapcsolataid gyakran barátságként indulnak; időbe telik, míg komfortosnak érzed a gondolatot, hogy szeretkezz valakivel – még akkor is, ha egyébként kedveled az adott személyt; nem különösebben fontos számodra a szex – szingliként például előfordulhat, hogy egyáltalán nem is gondolsz rá; a párkapcsolataid során lassan, lépésről lépésre haladsz; önmagában a szex gondolatát talán nem tartod riasztónak, csupán nem tudsz megnevezni olyat, akivel szívesen lefeküdnél; előfordult már veled, hogy a szexet kötelezettségnek érezted; ha valaki felé már kialakult részedről a szexuális vonzalom, nem tudod elképzelni, hogy más is felkeltse benned ezt a vonzódást; idegenkedsz az egyéjszakás kalandoktól és a flörtöléstől.

Érintettek vallanak

Fontos megjegyezni azt is, hogy egyénenként és helyzetenként változhat, hogy mennyi idő alatt alakul ki a demiszexuálisok nemi vágyának fellobbanásához szükséges érzelmi kötelék. Egyesek hamar elkezdenek kötődni partnerükhöz, míg mások csak több éves barátság után lépnek szintet a kapcsolatban. Az biztos, hogy egy alloszexuális azzal tud a legtöbbet segíteni demiszexuális kiszemeltjének, ha megértően és türelmesen viszonyul hozzá. Arról viszont, hogy egy viszonylag szexközpontú világban milyen frusztráló demiszexuálisként randizni, az érintettek tudnak a legérzékletesebben mesélni.

Egyre gyakrabban halljuk azt a kifejezést, hogy aromantikus – ami a tévhitekkel ellentétben nem egyenlő az aszexualitással. De akkor mit jelent egészen pontosan, és milyenek az aromantikus emberek?

A Buzzfeed 2017-e gyűjtésében egy demiszexuális nő például arról mesélt, hogy férjével gyakran viccelődnek azon, hogy a férfinek sosem kell majd félnie attól, hogy felesége megcsalja őt, a nő ugyanis senki máshoz nem vonzódik. Egy másik érintett pedig arról számolt be, hogy ő gyakran kínosnak éli meg a randevúzást, ugyanis úgy érzi, mintha kényszer lenne már az ismerkedés elején szexelni.

A The Washington Post egyik 2016-os cikkének szerzője, Meryl pedig úgy fogalmazott, ő korábban úgy jellemezte szexualitását, hogy „eltart egy ideig, amíg felmelegszik”. A nő gyakran állította meg ezzel a mondattal randipartnereit, amikor megpróbálták őt megcsókolni vagy esetleg simogatni, vetkőztetni. Erre a férfiak a legtöbbször zavartsággal és haraggal reagáltak, voltak továbbá olyanok, akik rögtön visszakérdeztek: „és mégis meddig tart ez?”. Erre azonban nincs egységes válasz. „Néha hónapok teltek el, és mégsem jutottam el odáig, hogy készen álljak a szexuális együttlétre” – írta Meryl.

A nő egy időben eltűnődött azon, hogy vajon aszexuális-e, de korábbi kapcsolatainak intim tapasztalatai nem támasztották alá ezt az elméletet. Egy Twitter-bejegyzésben olvasott először a demiszexualitásról, és mivel nem ismerte ezt a kifejezést, utánanézett, mit is jelent ez pontosan. „Azonnal tudtam, hogy ez a jellemzés tökéletesen igaz rám. Akkor jöttem rá, hogy valószínűleg ez volt az oka annak, hogy sok kapcsolatom véget ért néhány hét vagy hónap után, mert nem éreztem jól magam az illetővel, és ez állhatott annak hátterében is, hogy nekem jelentősen kevesebb szexpartnerem volt, mint a legtöbb ismerősömnek. Viccelődtem is azzal, hogy csak olyanokkal fogok lefeküdni, akikkel már legalább három hónapja járunk, vagy akikkel már minimum három éve barátok vagyunk” – emlékezett vissza.

Hozzátette, korábban sokszor érzett bűntudatot amiatt, hogy saját tartózkodása frusztrációt keltett partnereiben, és még csak normális magyarázatot sem tudott adni furcsa érzéseire. Megkönnyebbülésnek élte meg, amikor rájött, hogy demiszexuális. Elmondása szerint a tény nem változtatta meg jelentősen a randevúzási szokásait, de azóta sokkal érthetőbben és nyíltabban tud beszélni szexuális vágyairól.

