Elbukott egy fontos kísérlet a négynapos munkahétről

A kísérlet 2022 nyarán kezdődött a cégnél. Mint azt a Telex írja, elsőként négy munkaterületről összesen 152 dolgozót vontak be, akiknek a korábbi öt helyett csupán négy napot kellett dolgozniuk hetente, miközben a fizetésük változatlan maradt. A modell kezdetben olyan sikeresen és hatékonyan működött, hogy később kibővítették, és immár 300 dolgozó kapott helyet benne. Ugyanakkor változott is a rendszer annyiban, hogy immár a heti négy munkanapon 8 helyett 9 órát, tehát hetente összesen 36 órát kellett ledolgoznia a résztvevőknek.

Az utóbbi években egyre jobban előtérbe kerül a négynapos munkavégzés lehetősége. Fotó: Getty Images

A Telex cikke szerint a Telekom az egyik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon a maga több mint 5000 dolgozójával. Éppen ezért a cég HR-döntései és tapasztalatai is sok tekintetben irányadóak más cégek számára. Ilyen módon nagy valószínűséggel még várat majd magára, hogy itthon széles körben bevezessék a négynapos munkavégzést a munkáltatók. Legalábbis annak tükrében mindenképpen, hogy a Telekom idén februárban bejelentette: a kísérlet második szakasza lezárult, és úgy határozták, nem folytatják a projektet. Indoklásuk szerint a hosszú tesztidőszak során nem minden terület és dolgozó tudta ugyanolyan hatékonysággal ellátni feladatait.

Aki egyszer kipróbálta, nem szívesen mond le róla – az elmúlt években pozitív vélemények láttak napvilágot a négynapos munkavégzésről.

A projekt kudarcának okai kapcsán a Telekom több negatív tapasztalatot is megosztott a Telex kérdésére. Először is úgy találták, hogy a fix munkaidőben, beosztás szerint dolgozó munkavállalók esetében feladataik összetettsége miatt nem valósítható meg a négynapos munkavégzés a hatékonyság csökkenése nélkül. Emellett komoly szervezési nehézségeket okozott az is, hogy egy részük hétfőnként, másik részük péntekenként vette ki a harmadik szabadnapját. A cég így nem talált megoldást a vegyes munkarenddel működő csapatok tevékenységének összehangolására. A harmadik ellenérv pedig az volt, hogy a napi 9 órás munkarend mellett sokan arra panaszkodtak, hogy sérül mindennapjaikban a munka és magánélet egyensúlya, azaz ennyi munka mellett már nem tudják megfelelően ellátni a napi otthoni teendőiket.