Kiderült, van-e esély itthon a négynapos munkahétre

Rugalmasabb munkaszervezésre is ösztönözhetik a hivatalokat az elszálló rezsiköltségek. A négynapos munkahetet több nyugat-európai országban tesztelték már, eltérő tapasztalatokkal. „Speciálisan, ágazatokra, illetve munkavállalókra szabottan lehetne bevezetni. Ami szinte biztos, hogy pozitívum, hogy a munkavállalónak a munka-magánélet egyensúlyára, az elégedettségére mindenképpen pozitív hatással van lehet” – fogalmazott az ATV Híradójának Hegyi-Halmos Nóra, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a négynapos munkahét feszültséget is okozhat a munkaerőpiacon: főleg azok körében, akik nem tehetik meg, hogy 4 napot dolgozzanak.

Előnyei és hátrányai is lehetnek a négynapos munkahétnek. Előbbiek közé tartozik a dolgozói elégedettség. Fotó: Getty Images

Mi a helyzet itthon?

Már Magyarországon is kísérleteznek az új munkarend bevezetésével, többek között a Magyar Telekomnál, ahol még tart a tesztidőszak. Az ATV Híradója ennek kapcsán megkérdezte, hogy a minisztériumok gondolkodnak-e a négynapos munkaidő bevezetésén, amire azt a hivatalos választ kapták, hogy a téma nincs a kormány napirendjén.

