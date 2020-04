A kertészkedés hihetetlen hatásai

A kertészkedés mellett van még néhány hobbi, ami javítja az egészségünket. Mutatjuk, melyek ezek!

Ha a tavaszias idővel együtt a kedvünk is megjött a kertészkedéshez, vagy épp most van időnk, lehetőségünk kipróbálni ezt, mint új hobbit, akkor bizony jó tudni, hol is kezdjük. Az Mspmag.com szakértője, Ms. B épp ezekhez az első lépésekhez ad néhány jó tanácsot - érdemes rá hallgatni, ha pár héten belül már saját kis virágoskertünket szeretnénk gondozni.

Ne hamarkodjuk el

A legtöbben a téli szürkeség után alig várjuk, hogy végre színek vegyenek minket körül, de Ms. B azt tanácsolja, a kerti munkákat ne siessük el. Áprilisban még előfordulhatnak fagyok, amik a túl korán kiültetett virágokra, magokra, palántákra nézve végzetesek lehetnek. Az ültetéssel együtt a fák, cserjék metszésével is ráérünk április végéig. A virágzó cserjéket nem is ajánlott metszeni, mert az ágakkal együtt a bimbókat is levágjuk. Aki mégis el akarja kezdeni a kertészkedést már most, az a szakértő szerint hidegtűrő növényeket ültessen, mint például az árvácska, a boglárka, az oroszlánszáj, a szagos bükköny vagy a viola.

A kertészkedés az egyik legegészségesebb hobbi. Fotó: Getty Images

Hagyjuk a növényeket akklimatizálódni!

Ha kertészetben vásároltunk néhány növényt kis műanyag cserépben, ezek kiültetésével Ms. B szerint még várjunk. Inkább fokozatosan szoktassuk hozzá virágainkat a kinti hőmérséklethez. Tegyük ki őket cserepestől a kertbe, és hagyjuk kint őket, amíg a hőmérséklet 4-5 fok felett van, éjszakára pedig vigyük be ezeket védett helyre, például az előszobába. Egy hét elég nekik, hogy hozzászokjanak a kinti viszonyokhoz, így ha az előrejelzés nem jósol fagyot, ennyi idő elteltével kiültethetjük őket.

Az ültetésnél vigyázzunk, ugyanis a kis növények gyökerei elég sérülékenyek. Amikor kivesszük őket átmeneti tárolójukból, ne használjunk éles tárgyakat, inkább finoman lazítsuk meg, majd lágyan ütögessük ki gyökerüket a földes résszel együtt, mielőtt a kertünk talajába kerülnének.

Miért egészséges a kertészkedés?

Testünkkel is jót teszünk, ha rendszeresen növényeinkkel foglalatoskodunk odakint. A kertészkedés ugyanis segíthet csökkenteni a stresszt, begyűjteni a megfelelő mennyiségű D-vitamint. Illetve mivel sokan így termelik meg a háztartásuk számára szükséges zöldségek, gyümölcsök egy részét, még a költségeinket is visszafoghatjuk ezáltal. És az sem mellékes, hogy így biztosak lehetünk benne: vegyszermentes ételeket fogyasztunk, aminek hosszú távon szintén sok előnye van egészségünkre nézve.

