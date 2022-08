Egy függő generáció nő fel éppen

Egyre nagyobb az aggodalom az elektromos cigaretták, köztük az Elf Bar növekvő népszerűsége miatt. Leginkább a 10-16 évesek kaptak rá mostanában a használatukra. Bár a dohánytermékek és a dohányzást imitáló eszközök 18 éven aluliaknak történő értékesítése illegális, a kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt öt évben meredeken emelkedett a kiskorú e-cigizők száma, és csak az elmúlt 12 hónapban megduplázódott azon 16 és 18 év közöttiek aránya, akik e-cigaretta-használónak vallják magukat. A szülők és az egészségügyi szakértől szerint egy új típusú „járvány” van kialakulóban – írta meg a The Guardian.

Az e-cigi fellendülésének nyomában könnyen kialakulhat egy fiatal nikotinfüggő generáció. Fotó: Getty Images

Van, aki már 11 évesen rászokott

Lindsey Smith fia 14 éves volt, amikor megvette az első e-cigit. Megtetszettek neki ugyanis azok a videók, amelyekben a fiatalok különleges alakzatokat fújnak a gőzből, és ő is ki akarta próbálni. Ezt követően órákat töltött a cigizéssel, hogy leutánozhassa a videókon látottakat. Eleinte a görögdinnye ízű, 2 százalék nikotint tartalmazó utántöltő folyadékot használta, ám később az iskolatársai már olyan illegális patronokat is árusítottak, amelyeknek 12,5 százalékos nikotintartalmuk volt – ez a törvényileg engedélyezett határ több mint hatszorosa. Az illegális utántöltő folyadékok nagy része éppen azért nem árusítható törvényesen, mert tiltott vegyi anyagokat tartalmaz és/vagy rendkívül erős a nikotintartalma. További aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok THC-, vagyis tetrahidrokannabinol- vagy szintetikuskannabinoid-tartalmú patronokhoz is hozzájutnak, amelyeket szintén el tudnak szívni az elektromos készülékkel. „A fiam egyre erősebb és erősebb cuccokkal kezdett próbálkozni. Most már nem a Minecraft játék a rögeszméje, hanem a gőzölgés” – mesélte az aggódó anya.

A szülők sok mindent kipróbáltak, hogy gyermekeik ne tudjanak tovább hódolni függőségüknek. Egyikük például megvonta fiától a zsebpénzt, és nem engedte, hogy egyedül járjon iskolába, inkább autóval vitte el és hozta haza. „Mindent megtettem, de teljesen tehetetlennek érzem magam. Szeret futni és focizni, és nagyon atletikus, ezért azt mondtam, hogy pont azt veszélyezteti, amit a legjobban szeret. De ő csak vállat vont erre” – mesélte Sharon Carter a mindössze 12 éves fiáról, aki már egy éve függő.

A cikk egy asztmás, 16 éves lányról is beszámol, aki az érettségi alatt kezdett el e-cigizni, önmaga megnyugtatásaként. Most annyit szív, ami a hagyományos cigarettából napi két doboznak felelne meg. „Ez valóban egy járvány a tinédzser gyerekeink körében” – mondta az asztmás fiatal apja, aki neve elhallgatását kérte. Egy másik szülő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kamaszok könnyen megveszik a készüléket és az ízesített utántöltőket a helyi boltban, mert úgy tűnik, senkit sem zavar, amíg nem hagyományos dohányt vagy cigit kérnek az eladótól a fiatalok. “Mindeközben sok gyerek rászokik a nikotinra” – mutatott rá. Az ő fia 14 évesen, lánya pedig 12 évesen kezdett elektromos cigarettát használni.

Az utóbbi időben egyre többet lehet hallani az Elf Barról, amely főként a tinédzserek körében örvend nagy népszerűségnek. Mi ez, hogyan hat a szervezetre, és miért jobb, ha távol tartjuk magunktól? Mutatjuk.

„Alvajáróként sétáltunk bele egy katasztrófába”

A dohányzást imitáló, elektromos készülékek a kinézetük és finom illatuk miatt különösen vonzók a fiataloknak, mintha ezeket a termékeket kimondottan a tinédzsereknek szánták volna a tervezők. Itt már nem lehet elriasztani a kamaszokat a dohányzástól azzal, hogy büdös lesz a szájuk vagy a ruhájuk „Aggodalommal tölt el, hogy szinte alvajáróként sétáltunk bele egy közegészségügyi katasztrófába, miközben lassan felnő egy nikotinfüggő generáció” – mondta Andrew Bush gyermekgyógyász professzor.

A helyzeten az sem segít, hogy egyes politikai képviselők azt hangoztatják, hogy az e-cigaretta kevésbé ártalmas, mint a hagyományos dohánytermékek, hiszen nem jutnak be a szervezetbe például a papír égésekor keletkezett szennyezőanyagok. A tanárokat, az orvosi szakértőket és a kereskedelmi szabványokért felelős tisztviselőket azonban egyre nagyobb aggodalommal tölti el, hogy a gyerekek túl könnyen hozzáférhetnek ezekhez az eszközökhöz. A legnagyobb baj, hogy a tinédzserek szemében ez most menőnek számít – éppen ezért is lenne szükség a jelenleginél sokkal szigorúbb ellenőrzésre és szabályozásra.

„A gyerekek és fiatalok agya »máshogy van bekötve«, mint a felnőtteké, így sokkal gyorsabban válnak nikotinfüggővé, mint egy felnőtt. Ez pedig nagy aggodalomra ad okot” – hangsúlyozta Sarah Brown gyermektüdőgyógyász. Hozzátette, tetézi a bajt, hogy az e-cigizés hosszú távú hatásai még nagyrészt ismeretlenek. Az viszont már egy 2019-ben publikált tanulmányból is kiderült, hogy az e-cigaretta használata jelentősen megnöveli a krónikus tüdőbetegségek, például az asztma, a hörghurut és a tüdőtágulat kialakulásának kockázatát.