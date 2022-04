Sajtóreggeli keretében mutatták be az Egyensúly Intézet szakpolitikai javaslatait a népegészségügyi rendszer reformjáról. A sajtóeseményt Zacher Gábor addiktológus vezette fel, aki a megelőzés fontosságáról beszélt. „Az egészségtelen életmód – dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás – miatt kialakuló halálos betegségek jelentős részét meg lehetne előzni” – mondta. Szerinte a felvilágosításhoz köznapi, érthető kommunikáció kell, hogy az egyszerű ember is megértse az üzenetet. Például ne azt mondjuk el a tinédzsereknek hatszázadszorra is, hogy a dohányzás káros az egészségre, hanem azt, hogy a randin büdös lesz a szád, ha cigizel, hozott egy finnországi társadalmi reklámot.

A prevenciós szemléletnek megfelelően az intézet ezúttal nem az egészségügyi ellátórendszer átalakításával – várólisták csökkentésével, béremeléssel, betegutakkal – foglalkozott, hanem azzal, hogy minél kevesebben jussanak el egyáltalán a megbetegedésig. Ahogy Filipov Gábor kutatási igazgató fogalmazott:

"Az elmúlt évtizedekben túlságosan megszoktuk, hogy az állam nem fordít elég pénzt az egészségünkre, hogy aztán sokkal többet költsön a betegségünkre. Pedig hatékonyabb és olcsóbb is elérni, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, mint a kialakult betegségterhet kezelni."

Boros Tamás igazgató azt emelte ki, hogy javaslataikat orvosokkal, intézményvezetőkkel, cégvezetőkkel, állami szakhivatalnokokkal beszélgetve alakították ki. Illetve elsősorban döntéshozóknak, pártok szakpolitikusainak, pártalapítványoknak – és természetesen a nagyközönségnek – szánták javaslataikat. Eredményeiket politikusoknak is megmutatták, de kérdésre válaszolva azt nem árulhatta el, hogy mindezt hogyan fogadták.

Zacher Gábor, Boros Tamás, Filipov Gábor ismertetik az Egyensúly Intézet javaslatcsomagját. Fotó: Házipatika

Az intézet több mint száz oldalas javaslatcsomagot állított össze, az alábbiakban ebből szemezgettünk. Elsőként a szűrővizsgálatok területét emelnénk ki, hiszen számos halálos betegség megelőzhető lenne az idejében felismert vizsgálatokkal. Egyik első teendő lenne, hogy könnyebbé tegyük a szűrésen való részvételt. Például kifizetni az utazás, a gyermekfelügyelet költségeit, és tényleges szabadnapot adni a munkavállalónak. E mellett az államnak ösztönöznie kellene a munkahelyhez kötött szűrővizsgálatokat a céges és az állami költségek megosztásával. Ide kapcsolódik az egészségügyi TAO-támogatás ajánlott bevezetése is a cégek számára. Ez azt jelentené, hogy a komplex egészségmegőrző programot működtető, társasági adót fizető cégek az erre a célra költött összeget teljes egészében vonhassák le az adójukból (a jelenlegi TAO-támogatási rendszerben ez a befizetendő adó összegének 70 százalékáig vehető figyelembe).

Az intézet ötévente általános egészségi állapotfelmérést javasol a 35 és 64 év közötti magyaroknak. A vizsgálatokat egy új entitás, a több szakma képviselőiből álló csoportpraxis végezné. Vagyis a háziorvosokon kívül dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok, nő- és gyermekgyógyászok, addiktológusok vagy éppen szociális munkások a járóbeteg-ellátás mellett új, emelt szintű egészségmegőrzési, prevenciós szolgáltatásokat biztosítanának a pácienseknek. E mellett a legfontosabb szűrésekre és oltásokra toborzó digitális egészségnaptár fejlesztését ajánlják, amelyet okostelefonos applikáción keresztül lehetne elérni. Ezt egészítené ki az évi három egészséglottó, vagyis pénznyeremény kisorsolása az egészségtámogató mobiltelefon-applikáció használói között. Továbbá szűrőbuszok is járnák a magyar vidéket méhnyak-, szájüregi, illetve szív- és érrendszeri rizikószűréssel, valamint általános (koleszterin, táplálkozási tanácsok, dohányzásról való leszokás segítése) egészségfelméréssel.

Az intézet kialakítaná a felnőtteket segítő védőnői hálózatot, illetve közösségi egészségőröket állítana fel a hátrányos helyzetű településeken. Mindkettő csökkentené a háziorvosi praxisok túlterheltségét: rendszeres táplálkozási és életmód-tanácsadást, egészségnevelést, testsúly-, vércukorszint- és vérnyomásmérést végeznének még az alapellátásba való bekerülés előtt. A közösségőrök a helyi közösségből kikerülő, fél- vagy teljes állásban foglalkoztatott, szociálismunkás-, illetve ápolási asszisztensi képzésben részesült munkatársak. Feladatuk, hogy felkutassák és segítsék a halmozottan hátrányos helyzetű polgárokat, motiválják őket, oldják a bizalmatlanságukat az ellátórendszerrel szemben.

A táplálkozás területén az intézet azt javasolja, hogy brit mintára tegyük sávossá és progresszívvé a chipsadót. Legyen tilos továbbá az egészségtelen élelmiszerek gyermekeket célzó marketingje. Rakjunk figyelmeztető címkéket az egészségtelen élelmiszerekre, illetve orvosok segítsék a bevásárlást az élelmiszerboltokban. Az iskolákban büntetnék az egészségtelen élelmiszerek árusítását, illetve korcsoportokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanának a 3., a 7. és a 10. osztályban. Utóbbiak 10-10 alkalmas órák lennének önismereti és stresszkezelési tréningekkel, alkohol- és drogprevencióval, iskolai erőszak és a bullying kezeléssel, szexuális edukációval, digitális gyermekvédelemmel. Az intézet továbbá eltörölné az osztályzást a testnevelésórákon, helyette élményalapú feladatokkal és okoseszközökkel fejlesztenék a mozgáskultúrát.