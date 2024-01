Új mérgező hóbort terjed a tinik között

A Poco Bar az Elf Bar ízesített e-cigaretta egyik verziója, tízezer slukkig kitart, míg a régebbi típus 600-3000 slukkig volt használható. Összehasonlításképp: egy teljes doboz cigarettát nagyjából 100 slukkba tart elfüstölni. Ezzel összefüggésbe hozható, hogy a gyerekek körében ugrásszerűen megnövekedett a nikotinmérgezések száma, mivel az ilyen eszközök egyetlen 5 százalékos patronjában annyi nikotin van, mint 2-3 doboz cigarettában – számol be az Index a tinik körében egyre népszerűbb ízesített e-cigaretta veszélyeiről.

Veszélyes éppúgy, mint a dohányzás. Fotó: Getty Images

Valójában nem tudjuk, mi van bennük

A portál a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési referensét is megkérdezte a Poco Barról. „A legnagyobb baj ezekkel, hogy ellenőrizetlenül kerülnek piacra, ugyanis Magyarországon a törvény tiltja – nemcsak az ízesített dohánytermékek, de – az ízesített elektronikus cigaretták, illetve dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalmazását is. A Nemzeti Dohányboltokban ezek ízesített utántöltői sem értékesíthetők” – mondta el a portálnak Kimmel Zsófia, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb kockázatot az ellenőrizetlen összetevők jelentik. A szakember tájékoztatása szerint jó néhány ilyen eszköz bevizsgálása alatt kiderült: még a nikotinmentesek is tartalmaznak nikotint. Amelyeken fel van tüntetve az összetételek sorában, ott is kétszeres mennyiséget mutattak ki a hatósági laboratóriumban.

Nikotinmérgezés a felnőtteknél már 40-60 mg után is felléphet, egy gyereknél ehhez elegendő 6 milligrammot belélegezni, lenyelni, a nyálkahártyán keresztül a véráramba juttatni. „Sokszor a tanárok számára csak akkor válik nyilvánvalóvá a szerhasználat, mikor az órán összeesik a diák”– részletezte Kimmel Zsófia.

„A diákszlengbe manórúdként beépült Elf Bar, vagy az egymás közt „csöpiként” emlegetett Poco Bar nikotintartalma azonnali függőséget okoz, hisz ez az egyik legaddiktívabb szer. Egészségkárosító hatása is ismert. Kiemelendő az érelmeszesedés, az inzulinrezisztencia, illetve a daganatos betegségek kialakulása és progressziója, valamint negatívan hat a termékenységre és a magzati fejlődésre – árulta el a szakember.