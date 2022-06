Hogyan károsítja az egészséget a hírhedt Elf Bar?

„Nem tartalmaz kátrányt. Nincs veszélye annak, hogy 4 ezernél több vegyi anyagot juttasson a szervezetébe, amit a klasszikus cigaretta állít elő. Nincs tűzveszély, használható beltérben. Ideális leszokáshoz” – olvasható az Elf Bar egyik szlovákiai forgalmazójának honlapján. Ezek egyszerű, közérthető magyar mondatok, amelyek alapján megnyugodhatnánk, hogy a termékkel minden rendben van. A leírás alapján egy csinos külalakú, eldobható elektromos cigarettát kapunk, amelyet különböző számú „szívási kapacitással”, többféle ízben és színben, különböző töménységű nikotintartalommal lehet beszerezni (úgynevezett Vape eszköz).

Ezzel szemben szakértők szerint, a termék nikotinfüggőséget és súlyos tüdőkárosodást okozhat, mint általában az ízesített, nikotinos folyadékot tartalmazó, párologtatáson alapuló elektromos cigaretták. Zacher Gábor toxikológus szerint az e-cigarettákban lévő illatanyagok, aromaanyagok károsítják a tüdőt. „Noha az Elf Barról konkrétan semmit nem lehet tudni, mivel nincs bevizsgálva, itt is ezek az aeroszolok okozhatják a bajt” – mondta a toxikológus az RTL Híradónak. Szerinte a belélegzett gőz rontja a tüdőben lévő fehérvérsejtek funkcióját, így a szervezet ellenállóképessége gyengül.

A toxikológus véleményét alátámasztja több nemzetközi kutatás is. Noha a tudományos konszenzus szerint, a füstmentes technológiák hosszú távú hatásai jelenleg nem ismertek, a vape-eszközökkel kapcsolatban egyre több kutatási eredmény lát napvilágot. Mint ahogy arról beszámoltunk, egy friss amerikai kutatás szerint, a vizsgált elektromos cigaretták gyulladást okozhatnak az agyban, a vastagbélben és a gyomorban is. A kifújt vízpára ugyanis polietilén-glikollal, növényi glicerinnel, aldehid, keton és észter vegyületekkel telített, amelyek mérgezők és gyulladást okoznak a szervezetben.

Agyi változások

A vonatkozó kutatásban kifejezetten az USA-ban legnépszerűbb, főként fiatalok körében divatos, ízesített e-cigarettamárkákat vizsgáltak. Konkrétan azt, hogy a párologtatás során keletkező aeroszoloknak milyen egészségügyi hatásaik vannak. Egérkísérletek alapján a kutatók azt találták, hogy a nagy dózisban, hosszan adagolt e-cigaretták – naponta háromszor 60 percig, egy-három hónapon keresztül – minden vizsgált egérszervben megemelték a gyulladásos markereket, különösen az agyban.

Továbbá változásokat fedeztek fel a génexpresszióban a motivációval és a jutalom feldolgozásával összefüggő agyi területen is. A szöveti változásokat a kutatók összefüggésbe hozták a függőségi viselkedéssel, a szorongással és a depresszióval, amelyek további szerhasználatot és függőséget válthatnak ki. Érdekesség, hogy a mentás ízesítésnek kitett egerek szíve szignifikánsan érzékenyebb volt a bakteriális tüdőgyulladás egyes hatásaira, mint a mangó ízű aeroszoloknak kitett egereké. Az USA-ban orvosok már arról beszélnek, hogy a vape-eszközök által kiváltott tüdőkárosodás járványszerűen gyorsan terjed a fiatalok körében.



Összefoglalva: az e-cigaretták ízesítő vegyi anyagai is kóros elváltozásokat okoznak, nemcsak a nikotin. Más kutatások szintén erre a következtetésre jutottak.

A nikotinfüggőség is lehetőség

Az Elf Bar esetében a nikotin is probléma. Noha a termék többféle töménységű nikotinos folyadékkal kapható, rendszeres használatuk függőséget okozhat. A legkisebb élettartamú, 2 százalékos Elf Barban 20 milligramm nikotin van. Ez azt jelenti, hogy egy teljes rúd 2 és fél doboz cigarettával ér fel e tekintetben. Az 5 százalékos nikotinszint viszont már 6 és fél doboz cigaretta elszívásának felel meg.

Nagy-Britanniában, ahol az Elf Bar és társaik, például a Geek Bar fél évvel hamarabb jelent meg, mint nálunk, az 5 százalékos adagnál orrvérzésről, vérköhögésről, fejfájásról, mellkasi fájdalmakról és szédülésről számoltak be a fiatal felhasználók a közösségi oldalaikon. Illetve arról is, hogy függők lettek az eldobható eszközöktől.



A nikotin hatása közismert az egészségre: szinte az összes krónikus betegség kialakulása veszélyét növeli, a tüdőrák 90 százalékát ez okozza. Fiataloknál különösen a légzőszervek és a kardiovaszkuláris rendszer veszélyeztetett a legnagyobb mértékben, de a cigarettafüstben található veszélyes, káros vegyületek azonban a bőr és a csontok egészségét is lerontják. Az aeroszolok pedig gyulladásokat okoznak a szervezetben, és roncsolják a tüdősejteket, amelyre a fiatalok szervezete sokkal érzékenyebb, kitettebb, mint a felnőtteké.

A fiatalok tüdősejtjeit nagy mértékben károsítja az ízesített e-cigaretta. Fotó: Getty Images

Emellett az Elf Bar marketingje is rendkívül problémás: úgy tűnik, mintha kifejezetten a kiskamaszokat és a tinédzsereket célozzák meg egy, a dohányzásnál egészségesebbnek hazudott termékkel. A banánturmix, gumimaci vagy energiaital-ízű ízesítés, a trendi, vonzó kinézet, illetve főként a fiatalabbak által használt TikTok köré szerveződő influenszer-kampányok mind azt üzenik a tinédzsereknek, hogy aki Elf Bart használ, az egy nagyon menő valaki, miközben azt is sugallják, hogy a termék egészségesebb a dohányzásnál.

Nagy-Britanniában egyébként korábban édességcsomagok közé rejtették a terméket a gyermekeknek egy üzlethálózat boltjaiban, amit a Daily Mail leplezett le tavaly ősszel. Többek között ennek a botránynak a hatására be is tiltották a feltehetőleg Kínában gyártott termék forgalmazását a szigetországban.



Magyarországon illegális

A nálunk is sajtónyilvánosságot kapott ügy miatt feltételezhető, hogy a hatóságok Magyarországon is utána fognak menni az Elf Bar forgalmazóinak. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) legalábbis arról tájékoztatta a hvg.hu-t, hogy a NAV-val együttműködve jelenleg is több eljárás van folyamatban az eldobható elektronikus cigaretták illegális forgalmazóival szemben. Magyarországon eleve tilos az e-cigaretták kereskedelme 2020 májusától. Tehát nemcsak a dohányboltokban nem szabad árulni Elf Bart, hanem a távértékesítése, például a webshopon keresztül történő forgalmazása is tilos. Aki ezt megszegi, 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírságra számíthat. Lapunk megkeresett egy szlovákiai és romániai forgalmazót is, hogy reagáljanak az egészségügyi aggályokra, illetve az illegális kereskedelemre, de lapzártánkig nem kaptunk tőlünk választ.