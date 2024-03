Visszaküldenék oda az autista kisfiút, ahol óvónői bántalmazták

Január végén az RTL Híradó riportja nyomán beszámoltunk az ötéves Áden történetéről, akit óvónői verbálisan bántalmaztak a csoportszobában. Áden ép értelmű, de nem beszélő autista. A szülőknek először az tűnt fel, hogy gyermekük viselkedése megváltozott, félt bemenni az óvodába. Édesanyja végül diktafont rejtett el a fiú hátizsákjában, és a hangfelvételből derült ki, hogy az óvónők milyen durván beszéltek vele. Folyton ráförmedtek, trágár szavakkal illették, több alkalommal Mauglinak és majomnak csúfolták.

Az RTL Híradó most újból megkereste az édesanyát, akitől megtudták, hogy bár szeretné a történtek után másik óvodába beíratni Ádent, mégis azt a választ kapta a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálattól, hogy járassa továbbra is a gyereket ugyanabba az intézménybe, mint korábban. Noha a két bántalmazó óvónőt azóta kirúgták, az anya mégsem érzi ott biztonságban a kicsit, aki az elmúlt egy hónapban újra mosolygósabbá vált, illetve a korábbi körömrágása is megszűnt.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ügyvivője arról beszélt, a legfontosabb most az lenne, hogy a fiú biztonságos közegbe kerülhessen. Hangsúlyozta, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak, illetve az Ádent megvizsgáló szakértői bizottságnak nem az lenne a feladata, hogy konkrét intézményt jelöljön ki. Csupán azt kellene megjelölnie, hogy a gyermeknek milyen fejlesztésre van szüksége, ennél fogva milyen intézményt jelöljön ki számára a tankerületi központ.

AZ RTL Híradó az ügyben megkereste az Észak-Budapesti Tankerületi Központot és a Fővárosi Pedagógiai Szolgálatot is, de a riport adásba kerüléséig nem kaptak választ egyik intézménytől sem.

