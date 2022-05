Terhesség: miért fontos a TSH szintje?

Az agyalapi mirigyben termelődő TSH apajzsmirigyhormonjainak termelődését befolyásolja, méghozzá olyan módon, hogy serkenti a T3 (trijódtironin) és a T4 (tiroxin) előállítását, valamint fokozza a jód felszívódását. Ezáltal igen lényeges szerepet tölt be a szerv működésében, és értéke fontos információkkal szolgál annak hormontermeléséről - foglalta össze dr. Békési Gábor, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája.

Terhesség során fontos ellenőrizni a pajzsmirigy működését. Fotó: Getty Images

Amennyiben a pajzsmirigy hormonjainak mennyisége csökken, az arra ösztönzi a hipotalamuszt (TRH), hogy még több TSH-t termeljen annak érdekében, hogy növekedjen a T3 és a T4 szintje. Ellenkező esetben, amikor túl sok hormon van jelen a vérben, a TSH termelődése csökken. Ebből kiindulva tehát amennyiben a TSH értéke a referenciatartomány felett van, úgy fennáll a pajzsmirigy-alulműködés gyanúja, míg ellenkező esetben túlműködést jelezhet. A TSH szintjének meghatározása önmagában még nem ad elegendő támpontot a diagnózishoz. Ahhoz szükség van még a T3, T4 és az ATPO értékére is. Ráadásul a TSH szintjét olyan tényezők is befolyásolják, mint a napszak, évszak, életkor, betegségek, gyógyszerek vagy a terhesség.

A TSH változásai a terhesség során

Várandósság során számtalan változás megy végbe a szervezetben, amelyek a baba egészséges fejlődését szolgálják. Nincs ez másként a pajzsmirigy hormontermelődésével és a TSH mennyiségével sem. Fontos tudni, hogy a teherbeesést jelentősen megnehezítik a szerv zavarai, sőt, ha ezeket nem kezelik, az akár vetéléshez is vezethet.

A TSH értéke trimeszterenként változik, ami teljesen természetes folyamat. Ennek oka, hogy eleinte a magzat a pajzsmirigyhormonokat az édesanyától nyeri, így a várandósság alatt a hormon szintje eltérhet a normál referenciatartománytól, viszont ez nem tekinthető kórosnak. Az Amerikai Pajzsmirigy Társaság a következő értékeket tartja elfogadhatónak áldott állapotban:

1. trimeszter: 0,1-2,5 mIU/L

2. trimeszter: 0,2-3,0 mIU/L<br>

3. trimeszter: 0,3-3,0 mIU/L<br>

Fontos, hogy a TSH szintjét a kismama rendszeresen ellenőriztesse, akár tudott az esetleges pajzsmirigyzavaráról, akár nem, ugyanis kezeletlen betegség esetén vetélés, koraszülés, születési rendellenesség vagy terhességi toxémia is kialakulhat. Várandósság alatt érdemes a TSH-n kívül az ATPO szintjét is ellenőriztetni, és a pajzsmirigy gyulladását is kizárni, hiszen az is igen komoly gondokat okozhat.

Mi a teendő kóros TSH-szint esetén?

Amennyiben a TSH értéke eltér a normális szinttől, úgy a kiegészítő laborvizsgálatok mellett szükség lehet a szerv ultrahanggal történő ellenőrzésére is. Ha a kezelőorvos igazoltnak látja a zavart, úgy gyógyszeres kezelést ír elő a kismamának, amelyet az egész terhesség során és meghatározott ideig még utána is szednie kell, a szülést követően ugyanis gyakran pajzsmirigygyulladás lép fel. Emellett fontos egyeztetni az orvossal arról is, hogy milyen terhesvitamint alkalmazzon a kismama, ugyanis megeshet, hogy a jódtartalmuk miatt bizonyos készítményeket nem javasol a szakember.