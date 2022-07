Hogyan vegyük észre a tejfehérje-allergiát vagy a laktózérzékenységet?

Amennyiben arra gyanakszunk, hogy gyermekünk tejcukor-érzékeny vagy tejfehérje-allergiás, mielőbb forduljunk orvoshoz. Ne ijedjünk meg előre, hiszen előfordulhat az is, hogy tüneteit sokkal banálisabb problémák okozzák: például olyan rosszul kialakított étkezési szokások, mint a túl gyakori etetés, a nem megfelelő mennyiségű táplálék, vagy ha túl rövid ideig büfiztetik. Sokszor elegendő némileg átalakítani az étkezési szokásokat, babatornát alkalmazni, vagy segítségül hívni olyan vény nélkül kapható, például szimetikontartalmú készítményeket, amelyek kíméletesen segítenek csökkenteni a babák puffadását akár már újszülött korban is. Ezek a szuszpenziók laktózérzékenység és tejfehérje-allergia esetén is alkalmazhatóak.

Laktóz (tejcukor) érzékenység

A laktáz enzim már magzati korban kialakul – csecsemőkorban éri el aktivitásának csúcsát –, 3 éves kor után azonban mennyisége fokozatosan csökken. Ha egy gyermek szervezete túl kevés vagy éppen semennyi laktázenzimet nem termel, nem tudja megfelelőképpen lebontani a tejben található laktózt. Az emésztetlen étel és a megváltozott bélperisztaltika (azaz az emésztőrendszerre jellemző hullámzó mozgás, amely a táplálékot továbbítja a nyelőcsőbe, a gyomorba és a belekbe) fokozott gázképződéshez vezet és olyan kellemetlen tüneteket okozhat, mint például a hányás, a hasmenés, a felfúvódás, a kiütések vagy a fejfájás.

A baba szervezete jelez, ha valami nincs rendben. Fotó: Getty Images

A tejcukor-érzékenységnek két fajtája van: elsődleges és másodlagos. Az elsődleges egy veleszületett érzékenység, ezt a laktázenzim részleges vagy teljes hiánya okozza. Ebben az esetben sokszor nem feltétlenül szükséges a laktóz teljes kiiktatására, csak csökkenteni kell a mennyiségét az étrendben.

A másodlagos érzékenység többnyire ideiglenes, amelyet okozhat például bélnyálkahártya sérülés vagy vírusfertőzés is. Ha az alapbetegség meggyógyul, a laktózérzékenység is spontán megszűnik.

Laktózérzékeny babák táplálása

Amennyiben egy még csak anyatejet fogyasztó babáról beigazolódik a laktózérzékenység, nem kell abbahagyni a szoptatást, de az édesanyának javasolt csökkenteni, vagy – az orvossal egyeztetve – teljesen elhagyni a laktóztartalmú ételeket. Ha a kisbaba tápszert fogyaszt, tanácsos – szintén az orvossal konzultálva – a hidrolizált, hipoallergén változatot használni. Ebben a tejfehérje alkotóelemei apró részecskékre vannak bontva a könnyebb emészthetőség érdekében.

Amennyiben gyermekünknél már megkezdődött a hozzátáplálás, a vásárlások során mindig körültekintően tanulmányozni kell az egyes termékek összetevőit. Jó, ha tisztában vagyunk például azzal, hogy a magasabb zsírtartalmú langyos tej lassabban ürül ki a gyomorból. Fontos az is, hogy fokozatosak legyünk: először mindig csak kevés tejterméket adjunk gyermekünknek, és ha nem okoz problémát, akkor lassan növeljük a mennyiségét.

Tejfehérje-allergia

A tejfehérje-allergia nem egyenlő a laktózérzékenységgel, bár több tünet megegyezhet. Tejfehérje-allergiának azt nevezzük, amikor a szervezet az elfogyasztott tejben lévő fehérjét allergénként észleli és kóros immunválasszal reagál rá. Ezek a tünetek lehetnek például kiütések, piros foltok, hasmenés, haspuffadás, hányás, szénanátha, asztma, nyugtalanság, fejfájás vagy akár alvászavarok is. Amennyiben a tejfehérje-allergia beigazolódott, speciális étkezésre lesz szüksége a gyermeknek, illetve anyatejes táplálás esetén az édesanyának is. Ha a baba tápszerrel táplált és a hidrolizált változatot sem tolerálja, akkor át kell térni az aminosavtartalmú változatra. Erről minden esetben egyeztetni kell a gyermekorvossal.

Ha puffad, ha fáj

Akármi is okozza babánk fájdalmas haspuffadását, segítenünk kell, hogy minél előbb csökkentsük gyötrően kínzó tüneteit. Erre alkalmas lehet a babatorna vagy egy jól megválasztott, szimetikontartalmú, biztonságosan használható, vény nélkül kapható készítmény is.

Ezek a szuszpenziók rövid idő alatt hatékonyan felbontják a gázbuborékokat és eloszlatják a gyomor-bél-csatornában felgyülemlett gázt, csökkentve a hasi teltségérzetet és a feszítő érzést. Mivel a szimetikon nem szívódik fel a gyomor-bélrendszerből, változatlan formában halad végig a szervezeten, és más gyógyszerekkel együtt is használható. Ha pedig babatornával együtt alkalmazzuk, biztosak lehetünk benne, hogy kisbabánk fájdalma rövid idő alatt enyhülni fog, ami megnyugvást jelent az egész családnak.