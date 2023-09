„A gyerekek nem tudnak jobban lenni annál, mint ahogy a felnőttek vannak"

„A gyerekek nem tudnak jobban lenni annál, mint ahogy az őket körülvevő felnőttek vannak. A fiatalok mentális állapota tükröt tart a társadalomnak arról, hogy a felnőttek hogy vannak, és a társadalom milyen védőhálót tud nyújtani a gyerekeknek” – fogalmazott a Telexnek nyilatkozva Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány pszichológusa. A szervezet gyerekeknek és fiataloknak nyújt ingyenesen éjjel-nappal elérhető lelki segélyt. A szakember kitért rá, az elmúlt években megduplázódott azon fiatalok száma, akik félelem, szorongás, öngyilkos késztetés és önsértés miatt fordultak a Kék Vonalhoz segítségért akár telefonon, akár online formában.

A középiskolás diákok többségének jelen van az életében valamilyen lelki ártalom. Fotó: Getty Images

Tálert annak kapcsán kereste meg a Telex, hogy a közelmúltban az újpesti önkormányzat részletes felmérést végeztetett a kerületi középiskolás diákok mentális állapotáról, az eredmények pedig komoly problémákról árulkodnak. A kutatásba bevont több mint ezer diák válaszaiból kiderült ugyanis, hogy 21 százalékukat bántalmazták már szexuálisan, 35 százalékukat verbálisan, 15 százalékukat pedig fizikailag. A résztvevők 35 százalékának családjában él mentális vagy pszichiátriai beteg, 26 százalékuk számolt be arról, hogy érezte már úgy, hogy elhanyagolják érzelmileg, illetve negyedük arról, hogy a családtagjai között van, aki valamilyen függőséggel küzd. Összességében a megkérdezett gyerekek alig 29 százalékának életében nincs semmilyen ártalom.

Az újpesti önkormányzat azután rendelte meg a felmérést, hogy az elmúlt tanév első két hetében tíz diák kísérelt meg öngyilkosságot elkövetni, egyikük pedig meg is halt. Mindazonáltal a probléma egyáltalán nem korlátozódik Újpestre, és Táler szerint nagy valószínűséggel egy országos szintű felmérés is hasonló képet mutatna. Egyben ez a kerület azért is tekinthető optimális területnek egy ilyen vizsgálathoz, mert a lakosság, illetve az oktatási intézménybe járó diákok életkörülményei nagyon vegyesek. Ennél fogva jól modellezheti az országos helyzetet is.