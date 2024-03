Agresszióval, szorongással küzdenek az óvodások

Kovács Orsolya pszichológus, szociológus a Reggeliben arról beszélt, hogy egyre több gyerek szorul szakember segítségére, már óvodáskorban is jelentkeznek a szorongásos vagy indulatkezelési tünetek. "Már az óvodáskorban megjelennek problémák, akár agresszióban, indulatkitörésben, vagy akár a szorongásban, amikor befelé fordulnak a feszültségek" - mondta a szakember.

Ezt több dolog is befolyásolja, köztük az, hogy a szülőnek milyen a mentális állapota. "Annyira túl vannak hajszolva az emberek, hogy egy mentálisan stabil ember is nehezen bírja, hát még olyan, aki érzékenyebb típus" - magyarázta. Azt mondta, olyanra is volt már példa, hogy egy 6-7 éves gyerek saját maga jelezte, hogy szeretne egy szakemberrel beszélni a problémáiról.

Egész kicsi korban megjelenhetnek a szorongásos tünetek. Fotó: Getty Images

Arról is beszélt, miért probléma az, ha a családtagok beszélgetés helyett a telefonjukba merülnek. "Nem kell belemenni az esetleg nehezebb témákba, amelyeket érzelmileg kikerülnének az emberek, és elterelik a figyelmet a problémákról" - mondta, ami azért gond, mert mentális egészségünk szempontjából kulcsfontosságú, hogy nyíltan tudjunk beszélgetni, és minél mélyebbek, szorosabbak legyenek az otthoni kapcsolatok. Az baj, ha a telefon erről viszi el a fókuszt.

Mivel mind a felnőttek, mind a gyerekek ki vannak merülve, sokkal könnyebbnek tűnik esténként csak a telefont nézni, mint például társasozni. "Pedig ha megkérdezünk utólag egy gyereket vagy egy családot, hogy mikor töltődött többet, ha társasoztunk és beszélgettünk, vagy ha mindenki félkómásan, zombiüzemmódban lapozgatta az üzenőfalát, akkor az nem kérdés, hogy merre billen" - magyarázta. Viszont nagy tudatosság kell a változtatáshoz.