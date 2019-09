A legdurvább paraszomniák

Meglepő dolgokat művelünk álmukban

Alvásunk minősége egészségünkre is kihatással van, számos betegség kockázata megnő ugyanis, ha nem pihentük ki magunkat kellőképpen. Sok ember számára a világ legegyszerűbb dolga este álomra hajtani a fejét, mások azonban sokáig forgolódnak az ágyban, mire sikerül elaludniuk, éjszaka pedig többször is felébrednek. Óraszámban tehát hiába van meg nekik az ideális pihenőidő, ha minősége nem megfelelő, mert valamilyen alvászavarban szenvednek. Ezek közül talán a legérdekesebbek a paraszomniák.

Az alvajáró másnap semmire nem emlékszik az éjjel történtekből

Azalvásfinoman szabályozott rendszerébe többféle hiba is becsúszhat, melyek következtében különös ébredési zavarok jelentkeznek. Paraszomniáknak (para: mellett, somnus: alvás) nevezzük az alvás közben kialakuló rendellenes, vagyis az alváshoz nem illő magatartási, mozgási, vegetatív jelenségeket. Ébredési zavaroknak is hívják őket, mert a mély alvásból való részleges ébredés közben alakulnak ki. A leggyakoribb ilyen zavar az alvajárás és néhány, vele gyakran együtt előforduló rokon zavar, például az alvás közben beszéd vagy különféle hangok kiadása. Néha azonban ennél összetettebb cselekvéssorozatot is végrehajthat az ember úgy, hogy tulajdonképpen minden pillanatát végigalussza.

A legfurcsább paraszomniák

A fogcsikorgatás gyerekek és felnőttek között is rendkívül gyakori jelenség, de erre csak környezete hívhatja fel az alvó figyelmét. Pedig nemcsak a többiek, de a paraszomniában szenvedő alvásminőségét is rontja, sőt az egészségét is. A fogcsikorgatás ugyanis károsítja a fogágyat, hiszen olyan nagy erővel történik, hogy a fogakat tartó csontszövet fellazul, felszívódik, és ez a fogak kilazulásához vezethet. Bizonyos szájsebészeti-fogászati eljárások és eszközök enyhíthetik az akaratlan cselekvés okozta károkat.

Az alvajárás előfordulása fiatalabb korban viszonylag gyakori, körülbelül minden tizedik gyereket érint. Általában négytől tizenöt éves korig marad fenn, néha fiatal felnőttkorban is megfigyelhető. Alvajárás közben az alvó személy felül, szemét kinyitja, majd tevékenykedni kezd: járkál, pakolászik, átöltözik, még bizonyos felszólításoknak is eleget tesz. Minderre általában nem ébred fel, gyakran békésen visszatér az ágyába, és ott alszik tovább. A jelenség átlagosan 10 percig tart, de leírtak több órás alvajárást is hosszú autóvezetéssel. Legtöbbször az eset végén az adott személy visszatér az ágyába, és alszik tovább, másnap pedig semmire sem emlékszik az egészből. Az alvajáró ember legtöbbször békés, monoton cselekvéseket ismétel meg, erőszakos eset csak nagyon ritkán fordul elő.

Mit kell tudni az alvajárásról?

Az alvajáráshoz hasonló paraszomnia az alva evés, melynek során az adott személy éjszaka a tudatán kívül kezdi habzsolni a hűtőszekrény tartalmát. Megesik ilyenkor, hogy a diétázók kontrollt vesztve falják fel a napközben tiltott édességeket, de akár a nyersen fogyaszthatatlan élelmiszereket is magukba tömik, amely komoly rosszulléttel végződhet. Ez esetben az egyedül élők is felfedezhetik az ébredési zavart, a kifosztott hűtőszekrény és a másnapi rosszullét árulkodhat a tudattalan nassolásról.

A köznyelvben lidércnyomásnak nevezett felrettenés is egy paraszomnia, amely az alvászavaros környezete számára rendkívül ijesztő lehet. Ilyenkor az alvó artikulálatlan üvöltés vagy sikítás kíséretében ugrik fel az ágyból, majd néhány percig pánikrohamra emlékeztető tüneteket produkál: verejtékezik, remeg, szívverése szapora. Ezt követően azonban megnyugodva fekszik vissza az ágyba, és semmire nem emlékszik másnap az ijesztő "ébredésből". A többi alvászavarhoz hasonlóan a lidércnyomás is 5-7 éves kor körül a leggyakoribb.

Amilyen sokszínűek a felsorolt zavarok, olyan összetettek a mögöttük húzódó problémák: a legtöbb pszichés eredetű vagy a gyermekek fejlődésének velejárója, de előfordulhat, hogy belgyógyászati vagy neurológiai gondok állnak a paraszomniák mögött. Ezek a zavarok rontják a beteg egészségét és életminőségét, ezért mindenképp szakemberhez kell velük fordulni, aki a probléma hátterét feltérképezve készítményeket, terápiákat és életmódbeli tanácsokat adhat. Az alvajáró számára minden környezetében lévő tárgy veszélyes lehet, érdemes ezért alaposan összepakolni a szobájában, esetleg az ablakra biztonsági rácsot felhelyezni, hogy a balesetek esélyét csökkentsük.