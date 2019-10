Idegesség okozta alvászavar

Rengetegen küzdenek vissza-visszatérő álmatlansággal, ami természetesen rendkívül meg tudja keseríteni az érintettek mindennapjait. Bár a probléma hátterében számos tényező állhat, gyakran azonban egyszerű hétköznapi problémák állják útját a nyugodt pihenésnek.

Összességében kijelenthető, hogy a krónikus inszomnia mögött az esetek mintegy felében mentális betegségek állnak. Azt is érdemes hozzátenni, hogy mind a szorongásos zavarok, mind a depresszió kezelése nehéz, de a beteg életminősége szempontjából kiemelten fontos feladat. Egyebek mellett ezért is kell minden esetben orvoshoz fordulni a tartósan fennálló álmatlansággal.

Szintén említést érdemel a depresszió, amely jelentkezhet önmagában, de más betegséggel, például éppen szorongással karöltve is. Unipoláris depresszió alatt a hangulati és az érzelmi élet zavarát értjük, amikor az érintettek az életüket sivárnak, nyomasztónak látják, a negatív érzelmeket pedig még csak időszakosan sem váltja fel felhangoltság. A kórkép egyik leggyakoribb tünete az alvászavar, ezt pedig a depresszióval összefüggésben lévő egyéb problémák is erősíthetik, mint az alkohol-, drog- vagy gyógyszerfüggőség.

Az alvászavarok zömét jelentő inszomnia, azaz álmatlanság hátterében is gyakran áll akut stressz. Egyszerűbben fogalmazva nem ritka, hogy például egy-egy megerőltetőbb munkahét, esetleg egy sűrűbb iskolai vizsgaidőszak során bármennyire is fáradtnak érezzük magunkat estére, az éjszakáink zaklatottan, nyugtalanul telnek, hogy aztán másnap újra álmosan, dekoncentráltan, szétszórtan és leverten menjünk vissza a mókuskerékbe. Ilyenkor - egyfajta ördögi körként - akár maga az a tudat is a pihenés útjába állhat, miszerint már régen aludnunk kellene, de mégsem sikerül álomba merülnünk.

A rövid távú stressz alapvetően hasznos, hiszen segít abban, hogy megfeleljünk a közvetlenül előttünk tornyosuló feladatoknak. Szervezetünk a kis dózisú stresszt, még ha az akár intenzív is, gond nélkül képes kezelni, a túl sok azonban már bajt okozhat. Bár az egyéni tűrőképesség természetesen változó, ugyanakkor túlzott mennyiségű stresszt olyan általános dolgok is kiválthatnak bárkiből, mint például a családi konfliktusok, a munkahelyi teendők, vagy éppen az anyagi problémák. Az ennek nyomán potenciálisan megjelenő lelki és fizikai tünetek sora pedig meglehetősen hosszú.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter