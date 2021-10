Ijesztő rémálmok követik a COVID-19-et

A koronavírus kitörése óta eltelt hónapok súlyos hatással voltak a mentális egészségünkre, ami az álmainkból is tükröződik. Hogy a témát megvizsgálhassa, Kőszeg Sára klinikai szakpszichológus egy Facebook-csoportban magyar koronavírus-fertőzöttek álmait gyűjtötte össze. A beszámolók szerint a pandémia alatt a rémálmok egy része érzelmi problémákat, illetve traumákat jelenít meg. Gyakori témájuk a halál, de kínzás és szenvedés, illetve menekülés is gyakran kerül elő a rémálmokban. A kutatásról a Qubit cikke számolt be bővebben.

"Folyamatosan fuldokoltam álmomban, lélegeztetőgépre tettek és nem sikerült rendesen elaltatni, így csak le voltam bénítva, de mindent hallottam és éreztem. A falon a zöldesfehér csempéket számoltam egész éjjel és könnyeztem a fertőtlenítő szagától. A jobb oldalamon volt egy ablak, amit állandóan ki akartam nyitni, de nem tudtam mozdulni. Bal oldalamon egy idős hölgyet vittek el hullazsákban és abban a hitben beszélgettek az orvosok/ápolók a fejem felett, hogy úgyse hallom, pedig azt latolgatták, hogy két, vagy maximum három napom van még. A saját nevemet használták, a valódi adataimat stb. Csatakosan ébredtem" - olvasható a Facebook-csoportban az egyik koronavírushoz köthető rémálom. A felhívásra 67 embertől (55 nőtől és 12 férfitől) összesen 87 álom leírása érkezett, sok közülük a világ végét vagy egyfajta pokoljárást mutat be, de egyesek elhunyt rokonaikat, szeretteiket látták viszont éjszaka. A mintában 62 negatív, 17 semleges és 8 pozitív álom szerepelt, a 62 negatív álomból 32 bizonyult rémálomnak.

A halál és a leggyakoribb témája a rémálmoknak

A COVID-19-hez köthető rémálmok leggyakoribb témája a halál, ezt a szót 27-szer említik a beszámolókban. Sokan korábban elhunyt rokonaikkal találkoztak az álmaikban, míg mások a családtagjaik elvesztéséről álmodtak. Az álmok egy részében a halál egyfajta elkerülhető fenyegetésként szerepel (például egy gyilkos elöl menekült az álmodó), míg más esetben az elmúlás egyfajta apokalipszis formájában történik meg.

"Megértük a világ végét. Valamilyen visszaszámlálás indult, amit magam sem tudom, hogyan követtünk, de szép lassan minden 'lekapcsolódott' az életről. Először megszűnt az internet, a barátokat a városban járva kerestük fel. Mindenki feltűnően nyugodt volt, mintha beletörődtek volna, hogy ez bizony így lesz, nincs mit tenni. Rettentően megviselt, hogy az állatok, köztük a macskám utolsó percei gyorsabban közeledtek. Arról beszélgettünk, hogy mi lesz, ha mindennek vége. Ez a pillanat valamiképp egy végtelen fehér fényként élt a tudatunkban. Szerencsére felébredtem, még az előtt, hogy bárki, akár a cicám, akár a barátaim "lekapcsolódott" volna. (Ezzel a kifejezéssel az álmomban találkoztam.)" - olvasható az egyik, világvégét bemutató álom leírásában.

Ragadozó állat képében támad a vírus

Érdekes módon a második leggyakoribb téma az álmokban a víz volt, ami a beszámolókban 18-szor is szerepelt. Ehhez köthető az alábbi álom: "A Duna budafoki szakaszán játszom a vízparton a gyerekeimmel, pár lépésnyire a vízben a kövek között gyűjtögetünk. Egyszer csak meglátok egy kis vízisiklót, aztán egyre többet. Lassan mindegyik kígyóvá változik. Nem látom egyik fejét sem, csak egyre több összefonódó, tekergőző kígyót. Mindenféle színben és méretben. A homok a lábam alatt, a part, a víz, a fák, minden kígyóvá változik, egyre nagyobbakká. Végül a part felől egy óriási, már tátott szájú állat jön felénk, nincs hová menni. Az undorom vetekszik a gyerekeim iránti féltéssel."

A centrális kép szerint az egész környezet fokozatosan ragadozóvá válik, az álmodó anyának pedig meg kellene mentenie a gyerekeit és önmagát ezektől a lényektől. Az ismeretlen vírus metaforikusan ölt testet, ragadozó állat formájában jelenik meg - ilyenkor mondhatjuk, hogy a vírustól, a betegségtől valófélelemösszekapcsolódik az általunk ismert fenyegetéssel: a kígyókkal és egyéb állatokkal - elemzi ki az álmokat a pszichológus.

A víz téma a szakember szerint gyakran együtt járt az álmokban a fuldoklással, olyanoknál is megjelent, akik nem szenvedtek fulladásos tünetektől. A sajtóban a koronavírusos betegek légzési nehézségeit gyakran hangsúlyozták, a víz alatti fulladás képében ez a szorongás nyerhet értelmet - tette hozzá.

Fojtogatás és kínzás is gyakran szerepel a rémálmokban

Más álmokban a fulladásos panaszok fojtogatásként szerepelnek, akárcsak a következőben: "Különböző gonosz kis gnómok, Gollam-szerűek, ülnek mellettem, és szorítják erősen az orrom. A feloldás az volt, amikor a nagypapám, aki 10 éve halt meg, rácsapott egyszer a kezükre, és akkor ő fogta meg az orrnyergem, és mosolygott. Akkor elmúlt ez a rémálom" - olvasható az álom leírásában. Itt a testi tünet nyer értelmet, és egy halott, de pozitív hős hozzátartozó küzd meg vele. Az álmodó elmondta, hogy az álom pozitív volt számára. A kínzás témája 12-szer, míg a menekülés 10-szer szerepel a gyűjtésben szereplő rémálmokban.

