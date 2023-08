Ezzel jár, ha ventilátor mellett alszol

Nyaranta egyáltalán nem meglepő, ha éjszakára sem kapcsoljuk ki a ventilátort. Ennek viszont lehetnek kellemetlen mellékhatásai is - írja a Healthline.

A hátrányok

Orrdugulás

A ventilátor miatt mozgó levegő kiszáríthatja az ember száját, torkát és orrát. Erre megindul a váladéktermelés, ami pedig orrdugulást, torokfájást, vagy akár horkolást is okozhat. Nem maga a ventilátor betegít meg, de a meglévő tüneteket súlyosbíthatja. Az orrdugulás ellen ajánlott több víz fogyasztása, valamint párásító használata.

Allergia

A ventilátorok a port és a pollent is mozgatják a szobában a levegővel együtt. Ez egyeseknél allergiát okozhat.

Száraz bőr és szemek

A ventilátor levegője kiszáríthatja a bőrt és a szemeket is. Érdemes hidratálnunk a bőrünket és szemcseppeket használnunk, hogy ezeket megelőzzük.

Izomfájdalom

A koncentrált keringő levegő megfeszítheti vagy görcsössé teheti az izmokat. Ezt úgy kerülhetjük el, ha elfordítjuk a ventilátort, így a levegőt nem közvetlenül felénk fújja.

Az előnyök

hűvösebb levegő

fehér zaj

nagy légmozgás

Vannak, akik könnyebben alszanak el a ventilátor zúgására, egyes kutatások az újszülöttek is gyorsabban merülnek álomba a hatására.

Akárhogy is döntünk, a ventilátor körülbelül 1 méterre legyen a fejünktől, és lehetőleg olyat válasszunk, aminek forogni is tud a feje, így a levegő nem csak egy irányba tud áramlani. Már vannak olyan fajták is, amiken akár későbbi kikapcsolást is beállíthatunk, így nem fog egész éjszaka mozogni. A rendszeres tisztításról se feledkezzünk meg.

Vannak, akik nem is tudnak ventilátor nélkül aludni. Fotó: Getty Images

Egyéb megoldások, hogy éjszaka hűvösebb legyen a hálószobánk:

megfelelő pizsama (laza, lehetőleg pamutból vagy selyemből vagy vászonból)

hűsítőmatrac használata;

sötétítő függöny;

légtisztító;

forró fürdő este, de nem közvetlenül lefekvés előtt (lehűti a testet);

nappal legyenek nyitva az ajtók, hogy járjon a levegő;