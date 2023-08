Baj, ha vizes hajjal alszunk?

Valószínűleg mindannyiunkkal megesett már, hogy egy hosszú nap után, csak este jutottunk el odáig, hogy megmossuk a hajunkat. Ilyenkor előfordul, hogy annyira fáradtak vagyunk, hogy megszárítani viszont már nincs erőnk vagy kedvünk. De ez mennyire probléma? A Healthline szerint a régi mondás, miszerint így megfázhat az ember, nem megalapozott.

Gombás fertőzést is okozhat

"Nincs bizonyíték arra vonatkozólag, hogy valaki megfázhat csak azért, mert vizes hajjal feküdt le. A megfázást ugyanis vírus okozza" - idézik dr. Chirag Shah sürgősségi sebészt. Körülbelül 200 olyan vírus létezik, amelyek megfázásos tüneteket okoznak, és ezek általában az orron, a szájon, illetve a szemen keresztül jutnak be a szervezetbe, cseppfertőzés útján, miután egy fertőzött személy a közelünkben tüsszentett, köhögött, vagy beszélt.

Nagyon is valós az esély a gombás fertőzésre. A fejbőrön természetesen jelen lévő gombák mellett a párnák is a gomba melegágyai. A gombák meleg környezetben fejlődnek, a nedves párnahuzat és párna pedig ideális táptalajt biztosít számukra.

A hajunkat pedig kifejezetten megviselheti egy ilyen éjszaka: nemcsak a frizura lesz csapzott, az állaga is sérül. "A haj akkor a leggyengébb, amikor nedves. A fő kockázat a haj törése, miközben alvás közben forgolódunk" - magyarázza dr. Adarsh Vijay Mudgil dermatológus. Szerinte ez különösen akkor probléma, ha be is fonjuk éjszakára; ha már vizes hajjal alszunk, akkor jobb leengedve hagyni.

Ha lehet, azért inkább ne feküdjünk le nedves fejbőrrel. Fotó: Getty Images

Ha mégis vizes fejjel fekszünk le

Mivel a haj nedves állapotban sérülékennyé válik, érdemes kókuszolajjal bekenni elalvás előtt, mert az csökkenti a felszívódó víz mennyiségét, ami így kisebb eséllyel károsodik. Szeborreás ekcéma esetén viszont nem ajánlott a kókuszolaj használata, mivel ronthat rajta.

A szeborreás ekcéma bőr felszínes gyulladása, amely a hajas fejbőrön, arcon és olykor más bőrterületeken okoz zsíros hámlást. Itt írtunk róla bővebben!

Ajánlott még hajkondicionáló használata is, ami többek között segít lezárni a haj kutikulát, és megkönnyíti a haj kifésülését. Szőkített vagy festett haj esetén különösen hasznosak ezek a készítmények.

Selyemből készült párnahuzat is segíthet: egyes kutatások szerint a selyempárnahuzaton való alvás jobb a bőrnek, mivel kevésbé szárítja, és súrlódásmentes felületet biztosít. Bár a hajra gyakorolt előnyeire nincs bizonyíték, az enyhébb felület segíthet a károsodások csökkentésében is, ha vizes - vagy éppen száraz - hajjal fekszünk le.

Ha tehetjük, valamennyire azért szárítsuk meg a hajunkat, hogy minél kevesebb víz maradjon benne, valamint óvatosan fésüljük is ki lefekvés előtt.