Alvás és évszakok: a nyári alvászavar okai

Nyáron hosszabbak a nappalok, és gyakran még este 9-kor, fél 10-kor is világos van. Ilyenkor ember legyen a talpán, aki könnyen ráveszi magát arra, hogy időben ágyba bújjon. Ha pedig sikerül is a megszokott időpontban eljutni a hálószobáig, sokan csak álmatlanul forgolódnak. Nézzük, melyek a nyárialvászavarokleggyakoribb okai, és mit lehet tenni ellenük, hogy a nyár ne legyen egyenlő az állandó kialvatlansággal.

Bosszantó tényezők

A nyárra jellemző, hogy napközben meleg van, és olykor még késő estére is alig hűl 30 Celsius-fok alá a levegő. Pedig, mint tudjuk, a nyugodt alváshoz a 18-20 fok körüli hőmérséklet lenne ideális. Jó ötletnek tűnhet teljesen kitárt ablak mellett aludni, így azonban a kinti zajok és a betóduló bogarak zavarhatják meg a nyugalmunkat. Érdemesebb tehát klímaberendezésre bízni a tökéletes éjszakai hőmérséklet biztosítását, esetleg szerezzünk be egy ventilátort, hogy legalább járjon körülöttünk a levegő. Amennyiben ez sem megoldható, akkor marad a füldugó és a szúnyogháló, amelyekkel legalább a külvilág hangjai és a rovarok ellen védekezhetünk.

Mi okozza a nyári alvászavart? Fotó: Getty Images

A meleg idő miatt többet izzadunk, ami teljesen természetes, ám a nyugodt alvást ez is zavarhatja. Nagyon fontos, hogy megfelelő - nyári vagy "négy évszakos" - takarónk legyen, ez ugyanis biztosítani tudja az ideális mikroklímát. Ügyeljünk továbbá a pizsama gondos kiválasztására is. Részesítsük előnyben a jól szellőző, könnyű anyagból készült darabokat.

h i r d e t é s

Hőség idején különösen fontos a folyadékpótlás. Arra viszont figyeljünk oda, hogy közvetlenül lefekvés előtt már ne igyunk túl sokat, hacsak nem szeretnénk mellékhelyiségre járkálással tölteni az éjszakát. Ugyanakkor a dehidratáltság sem szerencsés, mivel fejfájást idézhet elő, ami szintén nem kedvez a minőségi alvásnak.

A nyár ezeken kívül az allergiásoknak is komoly kihívásokat tartogathat, ha a nyugodt pihenésről van szó. Az éjszakai orrdugulás, illetve a köhögési és tüsszögési rohamok ugyanis aligha támogatják a zavartalan álmot. Ezért az allergiás panaszokat ne hagyjuk figyelmen kívül, hanem folyamatosan kezeljük azokat. Javasolt a gyakori hajmosás és az ágynemű sűrű cseréje is, hogy ezzel is minimalizáljuk az allergénekkel való kontaktustalvásközben.

Felborul a napi rutin

Ennyit számít, ha egy órával korábban kelünk - kattintson ide!

A nyár a szabadságról és a szórakozásról is szól, ezért ebben az évszakban gyakran felborul a megszokott napi rutinunk. Ilyenkor sokszor töltjük délutánjainkat, estéinket éttermekben vagy bárokban, és így hajlamosak vagyunk még késő este is enni, illetve alkoholt fogyasztani. Ezek a szokások azonban könnyen meghiúsítják a nyugodt pihenéssel kapcsolatos terveinket: a késői étkezés jelentősen megdolgoztatja az emésztőrendszerünket, az alkohol pedig élénkít és rontja az alvásminőséget.

Problémát jelenthet az is, ha a nyaralás során lépnek fel az alvászavarok, aminek több oka is lehet. Az ismeretlen környezet és az otthoninál kényelmetlenebb ágy vagy párna megnehezíti az elalvást. Ha pedig egy másik időzónára kell átállnunk egy külföldi utazás miatt, az ugyancsak a zavartalan pihenést nehezítő tényező.

Összességében talán az a legfontosabb, hogy próbáljuk meg kialakítani és megtartani az esti rutinunkat, amellyel ráhangolódhatunk a közelgő alvásra. Hasznos lehet az is, ha nagyjából azonos időben fekszünk le és kelünk fel - bármennyire is nagy a kísértés, hogy hajnalig bulizzunk, filmezzünk vagy olvassunk.

Napközben felgyülemlett feszültség

A hőség koncentrációs nehézségeket is okozhat, ezért könnyen előfordulhat, hogy a munkánkkal nem haladunk olyan tempóban, ahogyan az elvárt lenne a főnökünk vagy akár saját magunk részéről. Ez rengeteg feszültséget, szorongást generálhat, érdemes tehát elsajátítani néhány stresszkezelési módszert. Jó ötlet például a sportolás a szabadban, figyeljünk azonban oda, nehogy túlságosan megerőltessük magunkat estére, hiszen azzal szintén a nyugodt pihenést akadályoznánk meg. Zárjuk inkább egy könnyű sétával a napot.

Ha pedig az összes tipp és trükk ellenére sem jön álom a szemünkre, akkor kipróbálhatunk kifejezetten alvászavarok kezelésére használható gyógynövény-tartalmú készítményeket is. Ezek ugyanis hatékonyan oldják a feszültséget munkaidőben, este pedig segítik az ellazulást és az elalvást.