10 meglepő tény az álmokról

1. A vakok is álmodnak

Akik vakon születtek, nem látnak álmukban sem képeket, de intenzív álmaik vannak érzésekkel, hangokkal, szagokkal, pont úgy, ahogyan a napjaikat is töltik. Azok viszont, akik születésük után vakultak meg, álmaikban újra látnak képeket.

2. Sokan álmodnak fekete-fehérben

Az emberek körülbelül 12 százaléka álmodik fekete-fehérben, de ez nem volt mindig így. A film feltalálása előtt mindenki színesben álmodott, de aztán a vetített kép annyira eluralta az életünket, hogy az idősebbek többsége még ma sem bír szabadulni tőle. Ám úgy tűnik, ennek a korszaknak lassan vége. A fiataloknak már csak alig 5 százaléka álmodik fekete fehérben, és ez a szám folyamatosan csökken, pont úgy, ahogyan a fekete-fehér filmek is kimennek lassan a divatból.

3. A leggyakoribb rémálom: megcsalva lenni

Egy ötezer ember részvételével végzett kutatás kimutatta, hogy az emberek leggyakoribb rémálma az, hogy hűtlen hozzájuk a párjuk. Ez teljesen független a valóságtól, még attól is, van-e éppen valakijük. Éppen ezért nem is arról van ilyenkor szó, hogy a tudatalattink összerakja az apró jeleket. Akárcsak az álmok többségét, ezt is szimbolikusan kell értelmezni: mindenki fél attól, hogy egyedül marad és becsapják, ezt szimbolizálja a megcsalás.

4. Senki nem tudja, miért álmodunk

Ez az alváskutatás legnagyobb rejtélye. Sok elmélet van rá, de igazi bizonyíték még egyikre sem akadt. Tudjuk, hogy segít a tanulásban, a tapasztalt dolgok megjegyzésében, a napi gondjaink tisztázásában. A legvalószínűbb, hogy segít feldolgozni az ébren tapasztalt élményeket, kicsit úgy, mintha beépített terapeuta lenne az agyunkban.

Egyelőre rejtély a tudomány számára, hogy mi az álmok pontos szerepe

5. Egy éjszaka átlagosan hét álmot látunk

Egy átlagos ember élete során közel százezernyi álomba merül el, ám ezeknek csak töredékét tudja felidézni. Azokra az álomképekre ugyanis nem emlékszünk, amiből nem ébredünk fel,alvásközben ugyanis az agy nem képes hosszú távú emlékképet készíteni. Ezért van az, hogy ébredés után gyorsan elillannak az álomképeink, és ha nem írjuk le azonnal, akkor már soha többé nem tudjuk felidézni őket.

6. Az álom a legjobb ihletforrás

Sok olyan találmány van, melyet álom ihletett: ilyen a DNS spirál alakja, a varrógép vagy a periódusos rendszer. De álmában találta ki Mary Schelley Frankenstein alakját és Stevenson Jekyll és Hyde történetét.

7. Több a rémálom, mint a mesebeli

A leggyakoribb érzelem, amit álmainkban érzünk, a düh, afélelemés a szomorúság. Talán mert ezek azok az érzelmek, amelyeket muszáj feldolgoznunk. Nem véletlen, hogy az agy is ezzel kezd éjszaka. Amikor álomba merülünk, átlagosan 90 percenként álmodunk. Az első álom a legrövidebb, alig ötperces, de ebben vannak a leghevesebb indulataink, ilyenkor látunk leginkább rémeket. Később, az éjszaka során egyre hosszabbak lesznek az álmaink, közvetlen ébredés előtt akár 45 percesek is lehetnek. Ez a legszebb, legkellemesebb álomkép, valószínűleg addigra már sikerül feldolgozni a negatív érzéseink többségét, és ráhangolódnunk egy új nap kezdetére.

Megjósolják a betegségeket az álmok? Az álmaink segítik a napközbeni történések feldolgozását, és általában azokat az eseményeket jelenítik meg, melyek foglalkoztatnak minket, és nagyszerűen tükrözik a lelkiállapotunkat. Képesek lehetnek az álmok előre jelezni a betegségeket?

8. Mindenki ugyanarról álmodik

Az első álomfejtéssel foglalkozó könyv hatezer éve íródott Egyiptomban, és azóta sok ezer hasonló követte. Ám a szakértők szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ezek bármelyike is igazat mondana. Tény, hogy vannak egyetemes álomminták, így például az üldözés, a fog kiesése, a repülés és persze a szex. De hogy ezek mit üzennek a tudatalattink, azt mindenki csak saját magának tudja megfejteni.

9. Mindenki képes irányítani az álmait

Vannak, akiknek az átlagosnál több rémálmuk van: ilyenek a poszttraumás stresszben szenvedők, például katonák és a bűnügyek áldozatai. Az ő kezelésük során fedezték fel a tudósok, hogy meg lehet tanulni irányítani az álmainkat. Megfelelő technikákkal és sok gyakorlással mindenki képes megtanulni, hogyan kell uralni egy álombéli szituációt, és legyőzni vagy épp eltüntetni az ott felbukkanó szörnyeket. A legfontosabb lépés, hogy az ember felismerje: ez álom és nem valóság.

Segítségünkre lehet, hogy álmunkban nem tudunk olvasni, vagy megmondani az órára nézve, hogy mennyi az idő. De az is jó technika, ha valaki felvesz egy karkötőt este, és ha ez nincs rajta álmában, akkor tudatosíthatja, hogy ez álomkép. Ezek után sokkal könnyebb átvenni az irányítást az álmaink felett. Érdekes, hogy ez könnyebben megy azoknak, akik rendszeresen játszanak számítógépes játékokat, mert ők ébren már megszokták, hogy átkerülnek egy általuk irányított alternatív valóságba.

10. A halak nem álmodnak...

...a kutyák, a macskák, a hüllők viszont igen - és ezt nem csak onnan tudjuk, hogy alvás közben mozog a lábuk, vagy hogy az ebek fel-fel vonyítanak, hanem abból is, hogy a vizsgálatok során hasonló agyhullámokat mérnek rajtuk, mint az embereknél. A halak agyában viszont nincsenek REM-fázisok, melyek az álom idején keletkeznek, ezért úgy tűnik, ők nem látnak álmokat.