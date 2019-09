Megjósolják a betegségeket az álmok?

Az álmok tematikájában bekövetkező változások visszavezethetőek arra, hogy a testünkben valamilyen betegség ütötte fel a fejét - állítják egyes, álmokkal foglalkozó szakemberek, mások szerint azonban ennek nincs semmilyen alapja

A betegségek tudat alatt üzennek álmainkban

Azt mindenki elfogadja, hogy a szervezetünkben kimutathatóak bizonyos betegségre utaló változások, még azelőtt, hogy a "valódi", érzékelhető tünetek megjelennének. Ezek közé tartoznak például amelyek a fertőzésekre, gyulladásokra utaló biokémiai változásokat vizsgálják. Ezeket a változásokat az agyunk is érzékelheti, és ez az álmainkban is visszaköszönhet. Ha például megfázunk, begyullad a torkunk, álmodhatunk fulladásról vagy éppen arról, hogy bizarr, maró folyadékot kell lenyelnünk.A szakirodalom számos olyan esetet jegyzett már fel, melyben az álmok "megjósolták" a betegséget: például migrénes betegek beszámolói szerint a rohamokat villámcsapásról vagy fejbelövésről szóló álmok előzték meg. Egy 1923-as feljegyzésben szereplő beteg a gyomrában rágcsáló patkányról szóló álmokról beszélt , rövid időn belülnála.Az álmok tematikájában bekövetkező változások tehát a szervezetben bekövetkező változásokra direkten utalhatnak. A fájdalomról, sebekről, sérülésekről való álmok, vagy a bizarr rémálmok többször is visszatérhetnek. Aa betegségek miatti fáradékonyságra és az immunrendszer fokozott működésére is utalhatnak.A betegségre utaló álmok részben a korábbi betegségekről való emlékeinkből is táplálkozhatnak. Egy feljegyzés szerint egy férfi súlyos szemgyulladást kapott egyiptomi tartózkodása alatt. Tíz évvel később többször is álmodott Egyiptomról, majd az álmok megjelenése után rövid idővel újból megjelent a szemén a gyulladás.