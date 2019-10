A rémálmok természete

Álmodni mindenki szokott, de sokkal, képsorozatokra, gondolatokra és érzésekre, melyeket alvás közben érzékelünk . Az álmok között különös helyet foglalnak el a rémálmok - ezekre vonatkozott a University of Montreal tudósainak, Geneviéve Robert-nek és Antonio Zadrának a kutatása.

Az emberek nagyjából 6 százaléka számol be arról, hogy rendszeresen vannak rémálmai és vannak olyanok is, akiknél ezek a rossz álmok a szokásosnál súlyosabb következményekkel járnak, és még az ébrenlét óráit is befolyásolhatják. " A rémálom nem betegség és általában nem okoz komolyabb problémát, de előfordulhatnak esetek, amikor már magától az elalvástól kezdenek félni.