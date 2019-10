Mit jelentenek a leggyakoribb álmaink?

Vannak olyan álom témák, amelyekkel szinte minden ember találkozik legalább egyszer életében, és bár a legtöbb álomértelmezés személyre szabott, ezek az álmok gyakran hasonló jelentést hordoznak mindenkinél. A Mentalfloss.com oldal négy álomelemzéssel foglalkozó szakembert kért fel arra, hogy fejtsék meg a leggyakoribb álmokat. Lauri Loewenberg, Ian Wallace, Russell Grant és Lauren Lawrence több könyvet is írtak a témáról.

A fogak kihullása, elvesztése

Ruha nélkül találjuk magunkat egy hétköznapi szituációban (pl. a munkahelyünkön)

Vizsga

Az álmodás a tudatalattink gyakori figyelmeztetése

Halál

Üldöznek minket

A zuhanás a szakemberek szerint figyelmeztetés a tudatalattinktól: egy olyan élethelyzeten megyünk keresztül, melyben teljesen elveszettnek érezzük magunkat, egyszerűen kicsúszik a lábunk alól a talaj. Ezt gyakran nem is érzékeljük, csak akkor, amikor már baj van. A probléma lehet a magánéletünkben, a munkánkban vagy az élet más területén is.A szakemberek nem igazán értenek egyet a fogakkal kapcsolatos álmok értelmezésében. Wallace szerint a fogak az erő és a hatalom szimbólumai, és a kihullásuk az álomban arra utal, hogy az álmodó valami miatt elveszítette az önbizalmát. Grant szerint a fogak elvesztése párkapcsolati problémákra utal. Lawrence szerint a nők esetében ez az álom a teherbeesés utáni vágyat mutatja meg.Ez az álom a szorongásra és a sebezhetőségre utal, különösen akkor, ha olyan új, ismeretlen élethelyzetbe kerülünk, amihez nehezebben szokunk hozzá. A szakemberek szerint az álom meglehetősen gyakori például olyanoknál, akiket előléptettek, munkahelyet, iskolát váltottak, vagy hirtelen a figyelem középpontjába kerültek.Lawrence szerint az, ha vizsgáznia kell vagy tesztet kell kitöltenie, főleg a tökéletességre törekvő, perfekcionista emberekre jellemző visszatérő álom, mely arra figyelmeztetni az álmodót, hogy érdemes ébernek maradni és a részletekre is odafigyelni.Az esetek nagy részében a halállal összefüggő álmok közel sem félelmetesek - a szakemberek szerint a halál inkább az elmúlásra és egy új kezdetre utal. Ezek az álmok azt sugallják, hogy az álmodó szeretne befejezni valamit, továbblépni egy nehézzé váló helyzetből. Aki halálról vagy temetésről álmodik, annak az életében eljött a pillanat a munkahelyváltásra vagy egy párkapcsolat lezárásának az ideje.Bármennyire is félelmetesnek tűnik ez az álom , Wallace szerint ez valójában jó jel, mely arra utal, hogy az álmodó végre képes magában összeszedni a bátorságot arra, hogy egy régóta meglévő, nyomasztó problémával szembenézzen. A szakemberek szerint ez az álom gyakoribb nőknél, mint férfiaknál - talán azért, mert a férfiak kevésbé hajlamosak arra, hogy sokáig rágódjanak egy problémán?