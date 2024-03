Fontos lehet ez a vitamin a cukorbetegeknek

Egy több amerikai egyetemhez és két kórházhoz kötődő orvoskutatókból és orvosokból álló csoport arról számolt be, hogy a D2-vitamin az 1-es típusú cukorbetegséggel frissen diagnosztizált betegeknél – jellemzően gyerekeknél – meghosszabbíthatja a betegség úgynevezett mézeshetek fázisát – számol be a Cohen Children's Medical Center of New York kutatásának eredményéről a MedicalXPress.

A diabéteszes gyerekek egy idő után hozzászoknak a tűszúráshoz. Fotó: Getty Images

A mézeshetek időszaka is fontos

A legtöbb 1-es típusú cukorbeteg hasnyálmirigyének béta-sejtjei a diagnózis felállításakor még 30-50 százalékban működnek, vagyis még hónapokig, akár évekig termelnek inzulint. Ezt az időszakot mézeshetek fázisának nevezik, amelyet azért is jó kitolni, mert a cukorbetegség tüneteinek késleltetése egész életen át tartó előnyös hatással lehet az érintettekre.

Az 1-es típusú cukorbetegség kezelésével vagy megelőzésével kapcsolatos legtöbb kutatás arra irányul, hogy megakadályozzák, hogy a béta-sejtek leálljanak az inzulin termelésével. A JAMA Network Open című folyóiratban közzétett tanulmányában a szóban forgó kutatócsoport olyan klinikai vizsgálatot végzett, amelynek során D2-vitamint adtak újonnan diagnosztizált cukorbeteg gyermekeknek. A vizsgálatok végeztével bizonyítékot találtak arra, hogy ha a friss betegek D2-vitamint kapnak, azzal meghosszabbítják a mézeshetek fázisát.

A tanulmányba 36 fiatal önkéntest vontak be, akiknél újonnan diagnosztizálták az 1-es típusú cukorbetegséget. Az önkéntesek egy része két hónapon keresztül hetente kapott D2-vitamint, míg mások ugyanezen időszak alatt placebót kaptak. Ez idő alatt minden önkéntesen rendszeresen végeztek vérvizsgálatokat. Végső következtetésként arra jutottak, hogy a D2-vitamint kapó önkénteseknél javult a béta-sejtek inzulinszekréciós kapacitása.