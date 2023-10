Sose gondolnád, de ez is a stroke tünete lehet

Az emberi agyban 86 milliárd neuron található. Az Amerikai Szív Szövetség kutatása szerint minden egyes perc alatt 1,9 millió ilyen idegsejtet veszít el, akinél agyvérzés jelentkezik – írja a CNN. A stroke 2050-ig évente közel 10 millió halálesetet okozhat, ezért is lenne fontos, hogy mindenki tisztában legyen a tünetekkel. Ha ugyanis ezeket időben felismered, az akár életmentő lehet.

A stroke-nak számos furcsa tünete lehet. Fotó: Getty Images

A nőknél máshogy jelentkezhet

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy az agyvérzés a nőknél gyakran teljesen máshogy zajlik le, nem feltétlenül tipikus tünetekkel jelentkezik. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint a stroke az ötödik vezető halálozási ok a nők körében, ehhez a magas halálozási arányhoz pedig hozzájárulnak a szokatlan és figyelmen kívül hagyott tünetek is. Ha azonban időben felismerjük az árulkodó jeleket, akár teljes felépülést is el lehet érni, ellenkező esetben az agyvérzés sokszor akár végzetes is lehet. Annál nagyobb tehát az esély a stroke utáni teljes felépülésre, minél előbb kér segítséget az érintett.

Gyakori tünet egyebek mellett az egyensúlyvesztés, a látás megváltozása, az arc lelankadása, a végtagok féloldali elgyengülése, illetve a beszédzavar. Ezeken kívül azonban kevésbé egyértelmű tünetek is jelezhetnek agyvérzést, főként nőknél.

Nem tipikus tünetek:

erős fejfájás;

általános gyengeség;



általános fáradtság;



légszomj és mellkasi fájdalom;



hányinger és hányás;



agyi köd;



csuklás.



Ezek a tünetek hirtelen jelentkeznek, összetéveszthetők más egészségügyi problémákkal, ám idővel nem javulnak. Ez nem jelenti azt, hogy minden nőnek féltenie kell az életét minden alkalommal, amikor csuklik vagy álmosságot érez. Akkor viszont valóban érdemes aggódni, ha például annyira fáradt és gyenge vagy, hogy nem tudsz felkelni az ágyból. Szintén aggodalomra adhat okot, ha a csuklás hányással együtt jelentkezik. Az, hogy a nők miért élik meg sokszor máshogy az agyvérzést, valószínűleg a hormonokkal magyarázható.