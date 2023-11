Azok az emberek, akik sikeresen megőrzik szívük és érrendszerük egészségét, átlagosan hat évvel lassabban öregszenek másoknál – vagyis ennyi az eredményeik alapján ennyi az eltérés a biológiai és a kronológiai életkoruk között. Ez állapította meg az amerikai kardiológiai egyesület (AHA) közelmúltbeli jelentése, amelyet több mint 6500, átlagosan 47 éves felnőtt adatai alapján állítottak össze.

Hallgass te is a szakemberekre!

A The Guardian cikke szerint a szakemberek megnevezték azt a 8 alapszabályt is, amelyet be kell tartanod ahhoz, hogy lassabban öregedj, illetve tovább élj. A részleteket a galériában találod – megnyitásához kattints az alábbi képre!

Lassabban öregszel, ha betartod ezt a 8 szabályt

A szakértők szerint a fenti tanácsok betartása amellett, hogy javíthatja a szív és az érrendszer egészségét és lassíthatja a szervezetben öregedési folyamatokat, számos egyéb előnnyel is járhat.

30 százalékkal tovább élhetsz, ha rendszeresen heti 20-30 kilométert kocogsz – olvasható a Magyar Kardiológusok Társaságának (MKT) közleményében.

