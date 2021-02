Így segít vérnyomásunk szabályozásában a kálium

A kálium szervezetük számára az egyik legnélkülözhetetlenebb ásványi anyag, amelyből főként a sejtjeinkben - ion formájában - körülbelül 150 gramm raktározódik. Hozzájárul a zavartalan idegrendszeri ingerület-átvitelhez, a sav-bázis egyensúly fenntartásához, sejtjeink tápanyagfelvételéhez, szívünk és keringési rendszerünk megfelelő működéséhez, szívritmusunk és vérnyomásunk szabályozásához. Ajánlott bevitele korcsoportonként és élethelyzettől függően változhat, egy felnőtt számára az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2013-as útmutatása szerint körülbelül napi 3-4 gramm.

Szervezetünk optimális nátrium- és káliumszintje vérnyomásunk szinten tartásának egyik kulcsa. A nátrium - ami testünkben leginkább oldott formában van jelen, de a csontjainkban és a kötőszöveteinkben is megtalálható - szintén létfontosságú ásványi anyag, amely elengedhetetlen a zavartalan izom- és idegrendszeri működéshez, valamint a folyadékháztartásunk szinten tartásához.

Ha a szervezetünkben található kálium és nátriumionok aránya jelentősen és hosszú távon megbomlik, mert túl sok nátriumot juttatunk be (napi 2 grammnál több, ami 5 gramm konyhasónak felel meg), ezzel együtt pedig a kálium szintje lecsökken (napi 3,5 gramm alá), az hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez. Ami növeli a különféle keringési- és szívproblémák, valamint a stroke kialakulásának kockázatát - erre mutatott rá a WHO 2020-as összefoglalója. Az Egészségügyi Világszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb ember az ajánlottnál jóval nagyobb mennyiségű - akár napi 9-12 gramm - sót fogyaszt, növelve ezzel a már említett megbetegedések kockázatát.

h i r d e t é s

Csendes jótevő: hogyan "dolgozik" a kálium?

Számos klinikai tanulmány eredményei támasztják alá, hogy megfelelő mennyiségű kálium bevitele hozzájárul amagas vérnyomáscsökkentéséhez. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan fejti ki jótékony hatását szervezetünkben ez az ásványi anyag, fontos tisztában lennünk vele, mit tesz keringési rendszerünkkel a túl sok nátrium.

A banán is remek káliumforrás. Fotó: Getty Images

A nátriumionokat vízmolekulákat nagy mennyiségben tartalmazó hidrátburok veszi körül. Ha folyamatosan az optimálisnál - felnőtteknél napi 2000 mg-nál - jóval több nátrium jut szervezetünkbe, akkor azok sok vízmolekulát vonzanak maguk köré, ami fokozott nyomást gyakorol az érfalakra. Ezek úgy védekeznek, hogy veszítenek rugalmasságukból, merevvé válnak, amitől viszont a vér már nem áramlik át rajtuk olyan könnyedén, mint amikor még rugalmasak. Ilyenkor a vérnyomás megemelkedik, és amennyiben ez az állapot tartóssá válik, magas vérnyomás alakul ki. A kálium ellensúlyozza a nátriumionok káros hatásait, többek között segít enyhíteni az érfalak feszültségét.

A vérnyomást csökkenti. De mennyire és kinél?

Egy, a the British Medical Journal-ban 2013-ban megjelent tanulmányból - amely a megnövekedett káliumbevitel, valamint a szív- és érrendszeri betegségeket okozó kockázati tényezők összefüggéseit vizsgálta - kiderült, hogyan "alakítja" a vérnyomást a kálium. Összesen 33 vizsgálat közel 140 ezer résztvevőjének adatait összevetve körvonalazódott, hogy a megnövelt káliumbevitel átlagosan 3,49 Hgmm-rel csökkentette a szisztolés vérnyomást (az értékek 1,82 és 5,15 Hgmm között mozogtak) és 1,96 Hgmm-rel a diasztolés vérnyomást a magas vérnyomással küzdő felnőtteknél. Akik nem szenvedtek hipertenzióban, vagyis vérnyomásuk az optimális 120/ 80 Hgmm körül alakult, azoknál nem figyeltek meg ilyen hatást.

Hogyan gondoskodjunk a megfelelő káliumbevitelről?

Mivel nagyjából minden élelmiszer tartalmaz több-kevesebb káliumot, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett, sok zöldséget, gyümölcsöt, és egyéb, magas káliumtartalmú ételt fogyasztva ritkán alakul ki hiányállapot. Amennyiben mégis, például egyes vízhajtók szedésekor, vagy tartósan fennálló hasmenés, esetleg hányás esetén, izomgyengeség, vesekárosodás, vagy akár szívműködési problémák is jelentkezhetnek.

A kálium pótlása magas káliumtartalmú ételekkel - mint például a banán, a spenót, az édesburgonya, a joghurt, vagy az olajos magvak - a legegyszerűbb, de gyógyszertárban kapható kálium tartalmú készítményekkel, gyógyszerekkel is megoldható. Normál esetben nehéz túladagolni: kizárólag a káliumot tartalmazó készítmények nagy mennyiségű fogyasztásával lehetséges (napi 17 gramm fölött már mérgezéses tünetek jelentkezhetnek), ez azonban senki számára nem ajánlott.