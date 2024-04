Mint azt megírtuk, a Pantelimon kórház egyik ápolója jelentette, hogy április 4. és 7. között mintegy húsz – azóta kiderült, összesen tizenhét – beteg hunyt el az aneszteziológiai-intenzív terápiás osztályon. A nővér állítása szerint a halálesetek oka az, hogy az érintett betegek vérnyomását fenntartó noradrenalin dózisát valaki szándékosan csökkentette. Bogdan Socea, az intézmény igazgatója szerint nehéz elhinni, hogy valóban ez történt volna. Ezzel együtt A kórház vezetősége bizottságot hozott létre más osztályok orvosai részvételével a történtek kivizsgálására.

Sőt, a Transtelex arról ír, hogy a kórház mellett az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete és a bukaresti ügyészség is vizsgálatot indított az ügyben. Alexandru Rafila, az egészségügyi tárca vezetője úgy véli, túl magas a halálesetek száma még egy intenzív osztályhoz képest is. Hozzátette, nem ismeri a helyzet részleteit, de ha súlyos orvosi mulasztás történt, akkor annak a végére kell járni. Kifejtette továbbá, hogy az osztály korábbi vezetője több problémáról is beszámolt, ezeket pedig mind le fogják ellenőrizni. A minisztériumi ellenőrző testület az elhunyt betegek kórlapja alapján kezdi el vizsgálatát.

A gyanús halálesetek kapcsán már az első meghallgatások is megtörténtek a rendőrségen, ahol több egészségügyi dolgozónak is meg kell jelennie. Beleértve minden orvost, aki április 4-7. között az osztályon dolgozott. A nyomozók egyelőre a bizonyítékokat gyűjtik össze. Ezenkívül előfordulhat, hogy az elhunytak exhumálására is szükség lesz törvényszéki orvosi vizsgálat céljából. Erről az ügyészek döntenek majd annak fényében, hogy az összegyűjtött bizonyítékok elegendőek lesznek-e vagy sem a megfelelő következtetések levonásához.

Borítókép: illusztráció, Getty Images